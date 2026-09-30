Clavijo exige en Dublin proteger las RUP y limitar la vivienda a no residentes

En el marco de una intensa agenda oficial desarrollada en la capital irlandesa, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha manifestado su profunda preocupación por el rumbo de las negociaciones preliminares del próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para el periodo 2028-2034. Durante sus encuentros al más alto nivel institucional, el jefe del Ejecutivo autonómico insistió en la exigencia ineludible de que el Archipiélago preserve una estructura de financiación diferenciada que reconozca los condicionantes estructurales de su condición ultraperiférica. A este respecto, Clavijo reclamó un blindaje expreso para programas de trascendencia vital como el esquema Posei, así como para las partidas dedicadas a la cohesión territorial y al impulso del sector primario. En este sentido, el presidente advirtió con firmeza de que la nueva estrategia de Bruselas hacia las Regiones Ultraperiféricas (RUP) corre el riesgo de quedarse en meras intenciones o "buenas palabras" si no va secundada por dotaciones económicas presupuestarias directas y ajustadas a la realidad insular.

Herramientas jurídicas europeas contra la presión inmobiliaria

Frente a este desafío presupuestario, la política de vivienda se ha situado simultáneamente como el segundo gran eje de la ofensiva diplomática del Ejecutivo canario en el ámbito comunitario. En el transcurso de las reuniones, Clavijo trasladó la urgencia de contar con el aval técnico y jurídico de las instituciones europeas para implantar mecanismos reglamentarios que permitan limitar la adquisición de segundas residencias por parte de ciudadanos no residentes. Esta demanda busca dar respuesta al incremento sostenido de la presión inmobiliaria en los núcleos más tensionados de las islas, un factor que está estrangulando la oferta y dificultando gravemente el acceso a una vivienda digna por parte de la población local. Por consiguiente, el Gabinete autonómico defiende que las limitaciones territoriales y la extrema fragilidad del suelo en Canarias fundamentan de manera objetiva una excepción normativa plenamente compatible con el Derecho europeo.

La baza de Irlanda en la Presidencia del Consejo de la UE

Como consecuencia de esta estrategia de alianzas comunitarias, la elección de Dublín obedece al papel clave que ostenta el Gobierno de Irlanda, que ejerce durante el presente semestre la Presidencia del Consejo de la Unión Europea. Esta posición convierte a las autoridades irlandesas en un interlocutor prioritario para situar las especificidades insulares en el núcleo del debate legislativo europeo. Por otra parte, la coincidencia en retos insulares y territoriales entre ambos Gobiernos refuerza la posición negociadora de Canarias a la hora de buscar apoyos entre los Estados miembros. En última instancia, el Ejecutivo que preside Fernando Clavijo confía en que esta intermediación permita estructurar un frente común que garantice la suficiencia de los fondos RUP y asegure la capacidad legal del Archipiélago para regular su mercado inmobiliario.