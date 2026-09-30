Cómo las políticas del PSOE dispararán el precio del alquiler en Canarias

Existe una peligrosa ilusión legislativa que recorre los despachos ministeriales y que asume, con alarmante ingenuidad, que la tinta del Boletín Oficial del Estado tiene el poder de alterar la realidad. Se repite a menudo que la vivienda es un derecho inalienable porque así lo consagra la Constitución. Sin embargo, un texto legal no tiene la capacidad de suspender las leyes de la física ni, por supuesto, las leyes elementales de la economía. Del mismo modo que un artículo constitucional no nos otorga la capacidad de volar, tampoco puede conjurar viviendas de la nada ni obligar al mercado a operar a pérdidas.

Las últimas medidas aprobadas por el Ejecutivo central, que prorrogan los contratos de alquiler y blindan los desahucios hasta el año 2030, suponen un ataque frontal a la estructura de la propiedad en nuestro país. En Canarias, el impacto de este real decreto adquiere dimensiones críticas. Hablamos de 95.000 pequeños propietarios que asisten hoy, con comprensible inquietud, a la expropiación silenciosa de su capacidad de decisión. La retórica oficial ha intentado dibujar a estos ciudadanos como implacables especuladores, pero la estadística desmonta el relato.

El asalto al ahorro de las familias

Nueve de cada diez arrendamientos en las islas están en manos de particulares. Familias que han destinado el esfuerzo de toda una vida, el fruto de su trabajo o la herencia de sus padres a adquirir un inmueble para complementar una pensión futura. Hablamos de ciudadanos que poseen, en un 76% de los casos, una única vivienda en alquiler.

Al imponer normativas que impiden recuperar la posesión del inmueble ante un impago, el Estado no está garantizando un derecho social. Lo que hace es trasladar su propia incapacidad para proveer asistencia pública a los hombros de los ciudadanos privados. Cuando se decreta que un individuo tiene derecho a disfrutar de un bien, de forma irremediable se está obligando a otro individuo a proporcionarlo. Forzar a un trabajador a ceder su ahorro en forma de vivienda gratuita para un tercero no es justicia social. En términos económicos y morales, es una confiscación.

Las voces de alerta ya resuenan en el archipiélago. Isidro Martín, delegado en Canarias de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios, ha resumido con precisión matemática el efecto de estas políticas. Lejos de incorporar nuevas viviendas al mercado, estas normativas ahuyentan a la propiedad. La inseguridad jurídica actúa como un disolvente sobre la confianza. Si el propietario asume que alquilar su vivienda equivale a perder el control sobre ella hasta finales de la década, la decisión racional será retirarla del mercado.

El falso mito de los grandes tenedores

Para justificar esta anomalía regulatoria, el discurso político ha elevado a la categoría de símbolo casos excepcionales y ha demonizado a los grandes fondos de inversión. Pero la realidad es terca. Los llamados grandes tenedores apenas representan el 3% del mercado real. Resulta paradójico que se señale a estas entidades cuando muchas de ellas adquirieron activos procedentes del rescate bancario, activos que el propio Estado mantuvo paralizados durante casi una década.

La inoperancia pública queda retratada al observar el historial de la Sareb. El Estado fue incapaz de dar salida habitacional a esos inmuebles y, ahora que actores privados asumen el riesgo de ponerlos en circulación, el Gobierno coloca sobre ellos el foco de la culpa.

El resultado de esta hostilidad legislativa será una tormenta perfecta para los inquilinos que dicen defender. Con la prórroga forzosa y la imposibilidad de desahuciar, los propietarios particulares optarán por vender masivamente sus viviendas. Un Estado sobreendeudado carece del músculo financiero para adquirir ese parque inmobiliario. Serán precisamente los fondos de inversión quienes absorban esa oferta a precios de saldo. Sin embargo, ante el riesgo jurídico inasumible, preferirán mantener los inmuebles vacíos o destinarlos a otros usos antes que someterse al calvario del arrendamiento residencial. La consecuencia directa será un colapso de la oferta y, por pura lógica económica, una escalada de precios sin precedentes que dejará a las clases medias y vulnerables fuera del mercado.

La falacia del control estatal

Cuando la regulación asfixia el mercado, surgen voces que proponen la intervención directa y la expropiación como panacea. La historia económica demuestra el fracaso de este modelo. Un Estado centralizado es incapaz de calcular y casar las curvas de oferta y demanda. El ejemplo de China ilustra este drama. Un país con cincuenta millones de viviendas vacías en manos estatales y precios en metrópolis que exigen medio siglo de salario medio para ser abonados.

Frente a la parálisis que impone Moncloa, desde Canarias surgen tibios intentos de cordura. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, ha cuestionado la imposición de este decreto, alertando sobre los peligros de la legislación improvisada. Coalición Canaria ha puesto sobre la mesa la necesidad de diferenciar entre el pequeño ahorrador y las corporaciones, y de agilizar la maquinaria burocrática mediante el silencio administrativo positivo.

Inundar el mercado: la única solución real

Desde el sector de la construcción en Tenerife, patronales como Fepeco celebran la intención de acelerar los trámites, aunque advierten de la falta de medios en la administración local. La burocracia actual es un impuesto encubierto que devora el tiempo y la viabilidad de cualquier proyecto.

Si la demografía del archipiélago sigue creciendo y la oferta permanece estancada, los precios subirán inexorablemente. La solución a la crisis de la vivienda es singular y diáfana. Necesitamos construir más. Debemos permitir que la edificación supere con holgura a la demanda para inundar el mercado.

Hoy, la construcción en España representa un modesto 6% del PIB y apenas resulta rentable. Los impuestos directos e indirectos, sumados al laberinto de las licencias municipales, devoran el margen de beneficio. Para bajar los precios del alquiler es imprescindible reducir la fiscalidad del ladrillo, agilizar el suelo y garantizar la seguridad jurídica del inversor. Solo cuando construir vuelve a ser un negocio atractivo, el capital fluye, las grúas trabajan, la oferta se dispara y los precios, de manera natural y sin coacciones gubernamentales, descienden. Lo demás es populismo económico pagado con los ahorros de los canarios.