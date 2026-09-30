Arico Somos Todos denuncian el "fracaso" de la licitación de los nuevos vehículos de la Policía Local en Arico, Tenerife.

La formación política muestra su "profunda preocupación" ante el "fracaso" de la licitación promovida por el Ayuntamiento de Arico para la adquisición en régimen de renting de tres nuevos vehículos destinados a la Policía Local, un procedimiento anunciado públicamente por el propio gobierno municipal como una "importante apuesta" por la mejora de la seguridad y de los servicios públicos.

"La licitación, que contaba con un presupuesto de 249.327,64 euros e incluía seguros a todo riesgo y mantenimiento, fue presentada por el gobierno local como una actuación prioritaria para renovar el parque móvil policial", han detallado. Sin embargo, una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas, el procedimiento "ha quedado desierto, sin que ninguna empresa haya concurrido al concurso", han añadido.

Desde Arico Somos Todos consideramos que este resultado supone un "serio revés para la gestión municipal" y pone de manifiesto la "necesidad de analizar qué falló en la preparación del expediente". Cuando una licitación de estas características "no despierta el interés de ninguna empresa del sector, resulta legítimo preguntarse si las condiciones económicas, técnicas o administrativas planteadas eran realmente viables y atractivas para el mercado", han concretado.

"Lo más preocupante es que quienes terminan pagando las consecuencias de esta situación son los vecinos y vecinas de Arico y los propios agentes de la Policía Local, que continúan esperando por unos recursos materiales que fueron anunciados públicamente como una realidad próxima", han señalado. Mientras el gobierno municipal "difundía mensajes asegurando que se seguía avanzando en la mejora de los servicios públicos, la realidad es que la contratación ha terminado sin adjudicatario y sin que los vehículos lleguen al municipio".

Arico Somos Todos recuerda que la seguridad ciudadana "no puede gestionarse a base de anuncios, campañas de imagen o publicaciones" en redes sociales. La seguridad requiere "planificación, rigor técnico y capacidad de gestión" para que los proyectos "lleguen a buen término" y se materialicen en "mejoras reales para el servicio", han advertido.

Asimismo, exigimos al Grupo de Gobierno (PP-PSOE) que informe con "total transparencia sobre las causas que han motivado que el procedimiento quedara desierto", así como sobre las "medidas que piensa adoptar para evitar nuevos retrasos en la renovación" de los medios materiales de la Policía Local.

Los vecinos tienen "derecho a conocer qué ha ocurrido y cuándo podrán disponerse finalmente los vehículos que fueron anunciados como una prioridad para el municipio", han apuntado.

La falta de resultados en un asunto "tan sensible como la dotación de recursos a la Policía Local genera una evidente preocupación", especialmente en un municipio con una "amplia extensión territorial y numerosos núcleos de población" que requieren una "respuesta rápida y eficaz" ante cualquier situación de emergencia o de seguridad ciudadana.

Desde Arico Somos Todos "seguiremos vigilantes y exigiendo que los anuncios institucionales vayan acompañados de una gestión eficaz, responsable y transparente".

Tienen claro que los ciudadanos "merecen hechos y resultados, no propaganda que termina quedando en eso, en simple propaganda", han concluido.