Desalojan de forma cautelar el Edificio Dácil de Bajamar ante la falta de garantías sobre su estabilidad

La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna ha ordenado el desalojo cautelar del Edificio Dácil, en Bajamar, ante la falta de garantías técnicas suficientes sobre la estabilidad estructural del inmueble.

La resolución afecta a todas las viviendas y locales del edificio situado en la carretera general de Bajamar a Punta del Hidalgo y establece un plazo máximo de 24 horas para ejecutar el desalojo, como medida preventiva para proteger a las personas que se encuentran en el inmueble.

La decisión llega después de las inspecciones realizadas por el Servicio de Disciplina Urbanística y de un informe de la dirección facultativa de las obras de rehabilitación que se están ejecutando en el edificio. Según este documento, el estado actual de los trabajos y los refuerzos estructurales que todavía están pendientes no permiten garantizar la estabilidad del inmueble.

Obras de rehabilitación sin terminar desde hace años

La Gerencia de Urbanismo señala que las actuaciones de rehabilitación del edificio todavía no han concluido y que permanecen elementos estructurales pendientes de intervención. Además, la propiedad y la empresa encargada de los trabajos no han podido acceder a todos los locales para ejecutar los refuerzos previstos.

Durante la inspección se comprobaron apuntalamientos en algunos locales y fisuras visibles en el exterior del edificio. Los técnicos también observaron que algunos de los apuntalamientos existentes no disponían de todos los elementos necesarios para garantizar una correcta transmisión de las cargas, por lo que deberán ser objeto de una valoración técnica más amplia.

A esta situación se suma que actualmente no existe una acreditación técnica actualizada que certifique la seguridad estructural del conjunto del inmueble.

La resolución establece ahora que deberá realizarse una comprobación técnica urgente de los apuntalamientos y de los elementos estructurales afectados, incluidos aquellos espacios a los que hasta ahora no se ha podido acceder. Estas actuaciones deberán ejecutarse en un plazo de tres días y bajo la dirección de técnicos competentes.

Un nuevo desalojo casi siete años después

No es la primera vez que el Edificio Dácil se encuentra en el centro de una actuación por motivos de seguridad estructural.

En 2019, Urbanismo ya ordenó el desalojo urgente del inmueble después de que un informe técnico alertara de un posible riesgo de colapso estructural. Una semana después se permitió el realojo de los vecinos tras acreditarse mediante una valoración certificada externa que la estructura mantenía entonces unas condiciones de estabilidad suficientes.

Aquella autorización quedó condicionada a la ejecución de las obras necesarias para reforzar la estructura del edificio.

Casi siete años después, las actuaciones no han concluido y la documentación incorporada al expediente vuelve a poner sobre la mesa la falta de garantías sobre la estabilidad del inmueble.

El Ayuntamiento ofrece alojamiento temporal a los afectados

El Ayuntamiento de La Laguna ha activado un dispositivo coordinado de seguridad y acompañamiento social para ejecutar el desalojo y atender a las personas afectadas.

El dispositivo contempla la vigilancia del inmueble para impedir accesos no autorizados y la oferta de recursos de alojamiento temporal y acompañamiento social, en función de las necesidades de cada unidad familiar. Según el Ayuntamiento, la mayoría de las personas afectadas disponen de otro recurso alojativo.

La Gerencia de Urbanismo también ha mantenido una reunión con la comunidad de propietarios para explicar el contenido de la resolución, las medidas cautelares adoptadas y las obligaciones derivadas de las órdenes de ejecución que permanecen vigentes.

La medida podrá levantarse si la propiedad aporta un certificado técnico actualizado de una empresa especializada que acredite expresamente la seguridad estructural del edificio y determine que existen condiciones para su eventual reocupación.