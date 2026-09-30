El Cabildo de Tenerife lleva a los juzgados el derrame en la depuradora de Punta Brava

El Cabildo de Tenerife llevará ante la Justicia el derrame registrado el pasado sábado en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Punta Brava, en Puerto de la Cruz. El Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIAT) presentará una denuncia para que se investigue lo ocurrido y se determinen las posibles responsabilidades.

El incidente se produjo en el circuito terciario de la instalación, destinado al tratamiento y regeneración del agua depurada para su posterior reutilización en el riego agrícola. La rotura de una conducción provocó la salida al exterior de cloruro férrico diluido, un producto utilizado en el proceso de tratamiento del agua. La estimación inicial sitúa el volumen derramado en algo menos de 1.000 litros.

El Cabildo quiere saber qué ocurrió

La investigación judicial deberá determinar qué provocó la rotura de la conducción y cómo terminó el producto químico fuera de la instalación. También se pretende esclarecer qué actuaciones se llevaron a cabo desde que se detectó la incidencia y si se aplicaron correctamente los protocolos de seguridad.

Uno de los aspectos que el Cabildo considera especialmente relevante es saber qué hacían personas ajenas a la instalación en el interior de la depuradora durante los hechos. La investigación deberá determinar las circunstancias en las que se encontraban allí y si tuvieron alguna relación con lo ocurrido.

El Cabildo sostiene que no se pueden anticipar conclusiones antes de conocer las pruebas, pero considera necesario aclarar todos los extremos del incidente y descartar cualquier hipótesis sobre su origen.

En paralelo a la denuncia, el CIAT ha abierto un expediente de investigación a Aqualia, empresa encargada de la explotación de la instalación. El objetivo es comprobar si se cumplieron las obligaciones relacionadas con la explotación, vigilancia, seguridad y mantenimiento de la infraestructura.

También se investigará el impacto del vertido

La estimación inicial de menos de 1.000 litros de cloruro férrico no permite determinar todavía el alcance completo del incidente. Por ello, también se deberá establecer cuál fue el recorrido del producto, si alcanzó el exterior de la instalación y qué consecuencias pudo tener desde el punto de vista medioambiental.

El Cabildo reclama que las conclusiones estén respaldadas por pruebas e informes técnicos y asegura que colaborará con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante la investigación.

La institución insular insiste en que las infraestructuras hidráulicas deben contar con las máximas garantías de seguridad y protección ambiental y que será necesario esclarecer qué ocurrió en Punta Brava para determinar las responsabilidades que correspondan.