El litoral de Granadilla se renueva con actuaciones en El Médano, Los Abrigos y varias playas

El Cabildo de Tenerife prevé actuar en distintos puntos del litoral de Granadilla de Abona dentro del programa ‘Tenerife y el Mar 2026-2030’, que contempla la renovación de infraestructuras, la mejora de los accesos y trabajos de conservación en varios enclaves de la costa del municipio.

Entre las actuaciones anunciadas destaca la renovación del paseo de madera de las playas de El Médano y Leocadio Machado, uno de los espacios con mayor tránsito de este tramo del litoral. También está prevista la recuperación y mejora del sendero litoral que conecta El Médano con Los Abrigos.

El programa insular, aprobado por el Consejo de Gobierno del Cabildo para el periodo 2026-2030, cuenta con una inversión global de 9,64 millones de euros y contempla actuaciones en distintos municipios de la isla.

Actuaciones en El Médano y Los Abrigos

Además de las intervenciones previstas en El Médano, el programa incluye actuaciones en el frente marítimo de Los Abrigos y el acondicionamiento del acceso al Charco El Guincho.

El Cabildo también contempla mejoras en los accesos a diferentes zonas de baño y espacios costeros de Granadilla, entre ellos Playa Pelada, Playa Chica, El Picacho y Playa El Chinchorro, en Costabella.

A estas actuaciones se suman trabajos en los entornos de los charcos del Tancón y del Barranco de Agua Dulce.

La planificación incluye igualmente labores de mantenimiento preventivo, conservación y restauración ambiental en otras infraestructuras costeras de uso ciudadano y turístico. Entre los puntos señalados figuran la Plaza de Piedra, La Jaquita, El Cabezo, la Plaza de Agua Dulce y el histórico muelle de El Médano.

El vicepresidente primero del Cabildo y consejero de Turismo, Acción Exterior y Relaciones Institucionales, Lope Afonso, señala que el programa permitirá intervenir en espacios costeros de los municipios desde criterios de sostenibilidad, accesibilidad y calidad.

En el caso de Granadilla de Abona, Afonso destaca el volumen de actividad que concentra su litoral y señala que las actuaciones pretenden compatibilizar el uso ciudadano y turístico de estos espacios con la conservación de sus valores naturales.

El Cabildo financiará el 85% de las actuaciones

El programa se desarrollará mediante convenios entre el Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos participantes. La financiación prevista establece una aportación del 85% por parte de la Corporación insular y del 15% por parte de las corporaciones locales, con financiación adicional procedente del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN).

Según la planificación anunciada por el Cabildo, la Corporación insular asumirá la redacción técnica de los proyectos y la licitación de las obras, en coordinación con los servicios técnicos municipales.

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona, por su parte, deberá colaborar en la disponibilidad de los terrenos necesarios, participar en la cofinanciación de las actuaciones y asumir posteriormente el mantenimiento de las infraestructuras ejecutadas.

El concejal de Obras y Servicios Municipales de Granadilla de Abona, Marcos Antonio Rodríguez Santana, señala que las intervenciones previstas responden a necesidades detectadas en distintos espacios del litoral y destaca especialmente la renovación del paseo de madera de El Médano, la mejora del sendero hacia Los Abrigos y las actuaciones en accesos y zonas de baño.