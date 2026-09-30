El desplome del gasto en farmacias canarias alerta sobre la pobreza

El Instituto Canario de Estadística (Istac) acaba de publicar un dato que, bajo una lectura superficial de la Administración, podría pasar por un simple trámite veraniego. En agosto de 2026, el gasto farmacéutico en el archipiélago se situó en 58,69 millones de euros, lo que representa una caída del 4% respecto al mes de julio. Se facturaron cinco millones de envases, casi un 4% menos que el mes anterior.

Para la burocracia, es solo una cifra en una tabla Excel. Para el tejido social de las islas, es una señal de alarma que advierte sobre la verdadera salud de nuestra economía.

La trampa del consumo inelástico

En la teoría económica, los medicamentos representan el ejemplo más claro de un bien inelástico. Su demanda no responde a los vaivenes de las modas ni a los caprichos del consumidor. Quien necesita un tratamiento para la hipertensión, la diabetes o una simple dolencia aguda, no deja de comprarlo por gusto. Lo adquiere porque su bienestar depende de ello.

Por tanto, cuando el consumo de este tipo de bienes de primera necesidad cae abruptamente en un solo mes, la lectura no admite matices. Las familias canarias no están más sanas de repente. Están más ahogadas económicamente. El descenso en las ventas de las farmacias revela un empobrecimiento palpable y obliga a poner el foco en la mermada capacidad adquisitiva de los ciudadanos.

Decisiones en el mostrador

Detrás del porcentaje estadístico se esconde un drama silencioso. La pérdida de renta disponible merma la libertad de las familias para gestionar sus recursos básicos. Hoy, muchos hogares en Canarias deben elegir entre llenar la cesta de la compra, hacer frente a los impuestos indirectos que gravan su día a día, o adquirir los fármacos que les prescriben.

El gasto medio por envase se ha situado en 11,71 euros, una cifra idéntica a la del mes de julio. Los precios no dan tregua y los ciudadanos compran menos cantidad porque el presupuesto familiar no da más de sí. Si observamos la perspectiva interanual, el gasto es un 4,6% mayor que en 2025, impulsado por el encarecimiento general de la vida. Sin embargo, el frenazo mensual evidencia que el ciudadano de las islas ha chocado contra el muro de su propio límite financiero.

El termómetro de la prosperidad

El sector público suele celebrar las reducciones del gasto como un triunfo de gestión. En este caso, la caída de las cifras del Istac no refleja eficiencia, sino pura renuncia. Un sistema económico próspero es aquel que permite a los individuos generar riqueza suficiente para cubrir sus necesidades sin esfuerzo.

El mostrador de la farmacia funciona hoy como el termómetro más exacto de la economía real. Y el diagnóstico sobre Canarias es severo: la inflación y la pérdida de poder adquisitivo están obligando a los ciudadanos a recortar gastos allí donde nunca deberían verse forzados a hacerlo.