El pesquero hundido en Puerto Naos tenía unos 10.000 litros de gasoil y el vertido está contenido

El pesquero Monte Arballu, hundido este martes mientras permanecía atracado en Puerto Naos, en Arrecife, podía contener alrededor de 10.000 litros de gasoil en el momento del accidente, según la información trasladada por el armador.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) asegura que únicamente ha salido a la superficie una pequeña cantidad de combustible y que el resto permanece contenido en el tanque del barco. También sostiene que el vertido está controlado y que no supone riesgo para la población ni para el medio marino.

Tras el hundimiento se instalaron dos barreras absorbentes junto al casco y otra barrera de contención de refuerzo. También se desplegaron elementos absorbentes para actuar ante posibles afloramientos de combustible entre el pesquero y la barrera.

La APLP explica que el gasoil es un combustible no pesado que puede evaporarse por la irradiación solar, el movimiento de las olas o mediante dispersión mecánica.

El armador trabaja ahora en la localización de los medios necesarios para reflotar el buque. Antes de iniciar la operación, varios buzos retirarán los elementos móviles que permanezcan en la cubierta.

Una vez que el Monte Arballu vuelva a la superficie, se buscará la vía de agua que provocó su hundimiento para proceder a taponarla y asegurar la flotabilidad del barco.

El pesquero será trasladado posteriormente al astillero de Puerto Calero Marinas, donde está previsto que se realicen las reparaciones necesarias.