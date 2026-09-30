El pódcast se consolida en España y alcanza al 61% de los usuarios en el último año

El 30 de septiembre se celebra el Día Internacional del Pódcast, una fecha dedicada a uno de los formatos digitales que más ha transformado el consumo de contenidos durante los últimos años. La efeméride nació en 2014 a iniciativa de Steve Lee, fundador de Modern Life Network, después de organizar una emisión de seis horas para reivindicar este formato.

Doce años después, el pódcast se ha consolidado dentro del consumo de audio en España. El 61% de los usuarios afirma haber escuchado este formato durante el último año, según el Estudio de Audio Digital 2026 elaborado por IAB Spain y Nethodology. Su grado de conocimiento alcanza ya al 76% y se sitúa como el segundo formato de audio digital más escuchado.

Un pódcast permite distribuir periódicamente contenidos de audio o vídeo a través de internet y consumirlos bajo demanda, sin necesidad de ajustarse al horario de una emisión tradicional. Su oferta se extiende desde la actualidad y la política hasta el deporte, la salud, el entretenimiento o los negocios.

El vídeo gana terreno

Uno de los principales cambios está en la incorporación de la imagen. Dos de cada tres usuarios consumen ya videopódcast y, entre los más jóvenes, el 81% prefiere ver el vídeo cuando esta opción está disponible en lugar de limitarse únicamente al audio.

Este cambio también explica el peso adquirido por plataformas originalmente asociadas al vídeo. YouTube y Spotify encabezan actualmente las aplicaciones utilizadas para consumir audio digital en España, por delante de YouTube Music, Amazon Music y las aplicaciones de las emisoras de radio.

El entretenimiento figura entre los contenidos más demandados, junto a la música, mientras las noticias y la actualidad, el humor, los debates, el bienestar y el deporte mantienen también presencia entre las preferencias de los usuarios.

Un mercado que también atrae publicidad

El crecimiento de las audiencias ha tenido reflejo en la inversión publicitaria. El audio digital movió 144,4 millones de euros en publicidad durante 2025, un 8,5% más que el año anterior, según IAB Spain. El pódcast aparece además en el 94% de las estrategias de audio utilizadas por los profesionales de la publicidad consultados para el estudio.

El formato mantiene así su crecimiento doce años después de la primera celebración del Día del Pódcast, con una evolución marcada por el consumo desde el teléfono móvil, la incorporación del vídeo y la posibilidad de escuchar contenidos en cualquier momento y lugar.