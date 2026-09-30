El Puerto de la Cruz cierra Playa Jardín tras un análisis negativo de Salud Pública

El consistorio tinerfeño del Puerto de la Cruz ha adoptado este miércoles una medida drástica pero necesaria para garantizar la seguridad de vecinos y turistas. Se ha procedido al cierre preventivo y temporal de la conocida Playa Jardín, concretamente en la zona delimitada como playa Grande. La decisión se fundamenta en la recepción de unas analíticas recientes elaboradas por la Dirección General de Salud Pública, cuyos resultados arrojan datos desfavorables respecto a la salubridad del agua en este punto del litoral canario.

Sin embargo, la medida no ha estado exenta de polémica institucional. El Gobierno local ha emitido un comunicado en el que acata la orden y prohíbe el acceso al mar, pero al mismo tiempo subraya una evidente discrepancia con los datos aportados por el organismo autonómico. Según explica la corporación municipal, de forma paralela se habían encargado pruebas de control a un laboratorio independiente. Estos análisis privados concluyen de manera rotunda que no existe ningún tipo de incumplimiento de los estándares exigidos para permitir el uso recreativo del espacio natural.

Ante esta contradicción en las métricas, el Ayuntamiento no se ha quedado de brazos cruzados. Los responsables municipales han exigido explicaciones formales a Salud Pública para tratar de entender el motivo por el cual dos estudios realizados prácticamente en las mismas fechas arrojan diagnósticos tan dispares sobre el mismo entorno marino. La prioridad de la Administración local es velar por la integridad de los bañistas, pero también defender la imagen de un destino que vive fundamentalmente del sector turístico.

El Puerto de la Cruz es uno de los principales motores económicos de la isla, y el mantenimiento de sus costas en estado óptimo resulta vital. Por ello, desde la sede consistorial insisten en que se realizarán todas las comprobaciones necesarias para arrojar luz sobre este episodio. El objetivo primordial es resolver la situación con la mayor brevedad posible para que tanto los residentes como los visitantes puedan volver a disfrutar de las instalaciones con totales garantías.

Mientras tanto, las autoridades han pedido a la población que respete estrictamente la prohibición al baño. Se mantendrá el izado de la bandera roja y el balizamiento correspondiente en el perímetro afectado hasta que nuevos muestreos confirmen de manera unánime e irrefutable que las aguas de la playa Grande han recuperado su excelencia habitual y no suponen ningún riesgo para la salud humana.