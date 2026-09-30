El TSJC alerta de la alta litigiosidad en Canarias y pide al Parlamento evitar "legislar en caliente"

En el marco de la presentación oficial de la Memoria de la Justicia en Canarias correspondiente al ejercicio 2025, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Avello Formoso, mantuvo un encuentro institucional con la presidenta del Parlamento autonómico, Astrid Pérez. Durante la reunión, el representante del poder judicial trasladó a la Cámara legislativa una "foto fija" de la situación de la Administración de Justicia en el Archipiélago, señalando que el territorio se sitúa entre los que registran un mayor índice de litigiosidad a nivel nacional.

Esta elevada tasa de conflictividad judicial se produce en un escenario estructural de escasez de recursos, con un número de jueces por habitante claramente inferior a la media del Estado. A pesar de este condicionante presupuestario, Avello Formoso destacó el elevado esfuerzo de los órganos judiciales de las islas, que mantienen uno de los índices de resolución de asuntos más altos entre la judicatura española para dar respuesta a los ciudadanos dentro de sus capacidades.

El impacto de la inseguridad jurídica en el mercado de la vivienda

Durante la exposición del balance anual, el presidente del TSJC dedicó un apartado específico al incremento de la litigiosidad registrada en el ámbito de la vivienda, haciendo un llamamiento expreso a garantizar la estabilidad del marco regulatorio. Según explicó Avello Formoso, la falta de seguridad jurídica derivada de los cambios normativos genera un escenario de incertidumbre que puede motivar a los propietarios de inmuebles a retirar sus bienes del mercado de alquiler. Esta contracción del stock habitacional reduce la oferta disponible y agrava el problema de acceso a la vivienda, demostrando que cualquier modificación regulatoria en este sector genera repercusiones sociales y económicas de gran alcance en la comunidad autonómica.

Llamamiento a la prudencia legislativa y demanda de inversión

Ante este diagnóstico, el titular del TSJC urgió a las fuerzas políticas con representación parlamentaria a actuar con rigor y prudencia durante los procesos de elaboración de las leyes. En este sentido, instó a evitar que la labor legislativa se desarrolle como una reacción apresurada ante coyunturas o emergencias sociales concretas, subrayando que "no se puede legislar en caliente" debido a que los efectos de las decisiones normativas se prolongan en el tiempo.

Asimismo, el presidente del alto tribunal insular defendió la necesidad de aumentar la inversión pública destinada a la Administración de Justicia, recalcando que incrementar estas partidas no solo permite acortar la duración de los procedimientos judiciales, sino que constituye una inversión estratégica en seguridad jurídica y en el desarrollo económico general de Canarias. Por su parte, la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, agradeció la entrega del documento y coincidió en la relevancia de mantener un diálogo institucional fluido entre el poder legislativo y el judicial para reforzar los servicios públicos esenciales.