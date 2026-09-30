Gran Canaria baja a peligro medio de incendios y vuelve a permitir las quemas agrícolas

Gran Canaria dejará atrás este 30 de septiembre la época de peligro alto de incendios forestales y entrará desde este jueves 1 de octubre en nivel de peligro medio, lo que permitirá retomar las quemas agrícolas en las fincas cultivadas.

La reducción de las restricciones no significa que desaparezca el riesgo de incendio. Para realizar una quema seguirá siendo obligatorio disponer de una autorización en vigor, comunicarla al Cecopin con 24 horas de antelación y cumplir las medidas preventivas recogidas en el permiso.

Las quemas podrán suspenderse cuando las condiciones meteorológicas sean desfavorables o se declare una situación de alerta por riesgo de incendio forestal.

Agua disponible y vigilancia hasta apagar las brasas

Entre las medidas de seguridad se encuentra despejar la vegetación alrededor de la zona de quema, disponer de agua para extinguir el fuego y evitar realizarla en jornadas con viento.

También será necesario mantener la vigilancia hasta comprobar que las brasas están completamente apagadas. El Cabildo recuerda además que no está permitido utilizar estas quemas para eliminar plásticos o basura.

Las quemas agrícolas controladas permiten retirar restos de poda y rastrojos de las fincas y reducir la acumulación y continuidad de vegetación que puede favorecer la propagación de un incendio.

Las quemas prescritas podrían regresar el 5 de octubre

El cambio de nivel de peligro también permitirá al Cabildo estudiar la reanudación de las quemas prescritas a partir del 5 de octubre, siempre que las condiciones meteorológicas y de seguridad sean adecuadas.

Estas actuaciones son realizadas por personal especializado mediante fuego de baja intensidad y bajo control para reducir la vegetación acumulada en puntos estratégicos y crear zonas que puedan dificultar el avance de futuros incendios.

Las fechas y lugares concretos dependerán de la evaluación técnica de cada jornada, por lo que durante estas intervenciones podrán observarse columnas de humo en las zonas donde trabajen los equipos especializados.

Gran Canaria inicia así octubre con menos restricciones que durante el verano, aunque las quemas agrícolas seguirán condicionadas a autorización, aviso previo y condiciones meteorológicas favorables.