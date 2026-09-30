La vendimia en Canarias prevé duplicar su cosecha y consolida el éxito del enoturismo

La vendimia afronta una campaña especialmente positiva en Canarias. Las previsiones que manejan los consejos reguladores apuntan a que la producción de uva se duplicará este año en el conjunto del Archipiélago respecto a los últimos ejercicios, con algunas zonas donde el crecimiento será todavía mayor.

Así lo anunció este miércoles el consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, durante su intervención en sede parlamentaria. Según explicó, las estimaciones trasladadas por los consejos reguladores apuntan a un incremento generalizado de la cosecha, aunque con diferencias entre las islas.

"Lanzarote, por ejemplo, va a triplicar", señaló Quintero. En esta isla, las previsiones apuntan a superar holgadamente los tres millones de kilos de uva, frente a las cifras mucho más reducidas registradas en la campaña anterior.

El campo recupera producción y jóvenes

El aumento de la cosecha llega acompañado, según el consejero, de otro cambio en el sector vitivinícola: la incorporación progresiva de jóvenes a la actividad.

Quintero destacó que el cultivo de la vid comienza a resultar atractivo para nuevas generaciones de agricultores, en un contexto en el que las bodegas buscan mantener la actividad y mejorar la rentabilidad de las explotaciones.

A ello se suma el respaldo económico de las administraciones. Este año se han destinado 2,8 millones de euros en ayudas para más de 3.800 agricultores afectados por la severa sequía sufrida durante el ejercicio anterior.

La filoxera permanece contenida en Tenerife

En Tenerife, uno de los principales focos de atención continúa siendo la filoxera, cuya presencia se mantiene contenida en la zona de Valle Guerra.

El consejero aseguró que los técnicos han realizado cerca de 14.000 inspecciones para controlar la plaga. La evolución de la situación ha permitido además modificar las órdenes de movimiento de material vegetal, facilitando las labores de vendimia y evitando los controles preventivos más estrictos que se aplicaron durante la campaña anterior.

Más vino canario fuera de las islas

El sector también mira hacia fuera. Quintero aseguró que las exportaciones de vino canario continúan creciendo y que las bodegas están consiguiendo colocar sus productos a precios competitivos incluso en mercados afectados por los aranceles de Estados Unidos.

La comercialización exterior se combina además con el crecimiento del enoturismo, que se ha convertido en una fuente de ingresos adicional para numerosas bodegas.

Las visitas a las explotaciones permiten a los productores vender directamente sus vinos y mantener después el contacto con esos clientes a través de los canales digitales. De esta forma, pueden realizar nuevos pedidos y recibir las botellas en cualquier país de la Unión Europea en un plazo de 72 horas.

El Posei aporta 3,7 millones al sector

Durante el debate parlamentario, el diputado Francisco Linares coincidió en señalar signos de recuperación en el sector vitivinícola, aunque admitió que la situación todavía dista de ser óptima.

"No estamos de una forma óptima, pero hay algunos brotes verdes que indican que vamos por el buen camino", afirmó.

Linares puso el foco en el papel de los fondos del Posei, que aportan unos 3,7 millones de euros al sector mediante subvenciones de 2.400 euros por hectárea.

El diputado también señaló la incertidumbre derivada de la situación internacional, aunque destacó que las bodegas están consiguiendo dar salida a sus existencias gracias a la calidad de sus vinos.

Además, remarcó el impacto económico del enoturismo y de los grupos de visitantes que acuden directamente a las explotaciones. Una actividad que, según explicó, está permitiendo a productores jóvenes dejar atrás las pérdidas y afrontar el cierre del año con mejores perspectivas de viabilidad.

En conjunto, la campaña deja un escenario de recuperación para el vino canario, con una producción que podría alcanzar niveles muy superiores a los de los últimos años y un sector que busca reforzar su relevo generacional, sus ventas exteriores y las vías de ingresos ligadas al turismo.