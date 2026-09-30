Los administradores de fincas piden frenar los alquileres ante el "ataque" a la propiedad privada

El Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife recomienda a los propietarios que no tengan una necesidad inmediata de alquilar que esperen antes de formalizar nuevos contratos, ante los cambios que el Gobierno ha introducido recientemente en materia de vivienda.

La entidad considera que el actual escenario genera incertidumbre para los arrendadores, especialmente por las medidas incluidas en los dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros. Entre ellas se contempla la posibilidad de establecer una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de alquiler, así como su renovación automática. Estas medidas están pendientes de ser convalidadas por el Congreso de los Diputados.

Incertidumbre sobre los nuevos contratos

Los administradores de fincas señalan que los propietarios necesitan conocer con claridad durante cuánto tiempo quedará vigente el contrato que firman, cuándo podrán recuperar su vivienda y qué condiciones podrán aplicar durante el arrendamiento. También reclaman certezas sobre la actualización de las rentas y el régimen que se aplicará una vez finalice el contrato.

El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife, Luis García, asegura que la organización no se opone a las medidas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda, pero considera imprescindible que estas garanticen seguridad jurídica tanto a propietarios como a inquilinos.

En este sentido, García advierte de que quienes firmen ahora un contrato de alquiler deben tener en cuenta que el marco normativo todavía puede cambiar durante su tramitación parlamentaria.

"Si el propietario no tiene una necesidad inmediata de formalizar el arrendamiento, aconsejamos esperar a que el nuevo marco normativo quede definido", señala el presidente del Colegio.

Advierten de una posible caída de la oferta

La organización también alerta de que los continuos cambios en las reglas que afectan al alquiler pueden terminar reduciendo la oferta de viviendas. Según García, la incertidumbre puede hacer que algunos propietarios opten por no poner sus inmuebles en el mercado ante el temor a no saber en qué condiciones podrán recuperarlos.

El Colegio sostiene que esta situación puede agravar las dificultades de acceso a la vivienda, al reducir el número de inmuebles disponibles para alquilar. Además, considera que el incremento de las exigencias para los arrendadores puede llevar a algunos propietarios a endurecer los requisitos que piden a los potenciales inquilinos.