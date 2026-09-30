Los mayores canarios exigen en el Parlamento políticas reales de autonomía

El Parlamento de Canarias se convierte este miércoles en el escenario de una reivindicación fundamental para el futuro del archipiélago. La Cámara autonómica acoge el Pleno de las Personas Mayores de Canarias, un espacio de debate donde la veteranía toma la palabra. Lejos de conformarse con un rol pasivo frente a la Administración, los representantes de la tercera edad presentan sus propuestas para consolidar una política de longevidad activa. El objetivo central del encuentro es asegurar la autonomía personal, garantizar la igualdad de oportunidades y ejercer sus derechos en las ocho islas sin tutelas innecesarias.

La voz de las ocho islas

El acto otorga el protagonismo a quienes han construido la sociedad y el tejido productivo canario actual. Ocho personas, una en representación de cada isla, suben a la tribuna parlamentaria. Hablan en nombre de los usuarios de los veinticuatro Centros de Día de Mayores y Participación Activa gestionados por el Gobierno de Canarias. Este modelo busca romper con el esquema tradicional donde el sector público decide por el ciudadano. Ahora, el propósito es que las personas mayores participen de forma efectiva en el diseño y la gobernanza de las medidas que les afectan. Exigen elegir cómo vivir y cómo gestionar esta etapa de sus vidas con plena libertad.

Autonomía frente al paternalismo

El progresivo envejecimiento de la población es un reto innegable para el archipiélago. Sin embargo, este Pleno cambia el enfoque del debate político. La longevidad requiere libertad de elección, no un aumento del intervencionismo. La presencia institucional respalda la importancia de esta premisa. La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, atiende las intervenciones junto a la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y la directora general de Mayores, Verónica Meseguer. Los portavoces de todos los grupos parlamentarios asisten a una sesión que debe marcar el rumbo de las futuras legislaturas. La clase política tiene el deber de canalizar los recursos para facilitar la independencia de este sector poblacional, evitando un paternalismo que merme su capacidad de decisión.

El reto económico de la economía plateada

Canarias afronta un cambio de ciclo estructural. La llamada economía plateada cobra una fuerza vital en las islas. Los mayores canarios son consumidores activos, ahorradores y, en épocas de crisis, el auténtico sostén económico de muchas familias. Garantizar su participación en la economía y la sociedad resulta indispensable para la salud financiera de la región. El encuentro subraya que las decisiones públicas deben orientarse a fomentar esa independencia. Impulsar la autonomía individual reduce la dependencia institucional y optimiza el gasto social. Esto crea un sistema más eficiente, sostenible y justo para las generaciones venideras, permitiendo que el talento senior siga aportando valor al tejido local.

Un manifiesto para el futuro

La sesión plenaria culmina con un acto de profundo valor cívico. La lectura del Manifiesto de las Personas Mayores de Canarias por una Longevidad Activa y Participativa pone el broche final al encuentro. Este documento supera la simple declaración de intenciones. Recoge las demandas planteadas en la tribuna y establece una hoja de ruta clara para las instituciones. Exige respeto a la voluntad individual, fomenta la responsabilidad personal y pide herramientas reales para que el ciudadano mayor no quede al margen del progreso insular. El Parlamento toma nota. La sociedad canaria se prepara para integrar plenamente a una generación que se niega a dar un paso atrás.