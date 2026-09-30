Martín Sosa dejará la política municipal de Santa Brígida en 2027 y abrirá el relevo en el PP

El portavoz del Partido Popular en Santa Brígida, Martín Sosa, ha anunciado este miércoles que dejará la política municipal el próximo año y dará paso a un nuevo equipo al frente de la formación en el municipio.

La decisión pondrá fin a su actual etapa en el Ayuntamiento, aunque Sosa asegura que su salida de la política local no supondrá una desvinculación ni del Partido Popular ni de Santa Brígida. Según la nota difundida por su formación, continuará trabajando por el municipio desde fuera de la actividad municipal.

Encabezó la lista más votada en 2023

Sosa fue el candidato del PP a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2023. Los populares fueron la candidatura con más votos, con 2.759 sufragios y cinco concejales, los mismos representantes que ANDO Sataute, que obtuvo 2.344 votos.

La mayoría absoluta estaba situada en nueve concejales y, durante la sesión de constitución de la Corporación, Sosa recibió cinco votos para la Alcaldía. José Miguel Bravo de Laguna, de Unidos por Gran Canaria, obtuvo diez y fue proclamado alcalde.

El dirigente popular ha explicado que considera llegado el momento de permitir la entrada de nuevas personas y responsabilidades en la organización local. La formación deberá afrontar así un proceso de relevo para definir quién encabezará su próxima etapa en Santa Brígida.

Sosa también ha agradecido el respaldo recibido durante estos años y ha destacado especialmente el resultado electoral obtenido en 2023.

Su marcha de la política municipal está prevista para 2027, aunque la nota del Partido Popular no concreta la fecha exacta de su salida ni quién asumirá su relevo al frente de la formación en Santa Brígida.