¿Por qué hay edificios abandonados con okupas en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife?

Pasear por el centro de Santa Cruz de Tenerife debería ser una demostración de vitalidad comercial. Hablamos de la Milla de Oro, el Kilómetro Cero de la economía insular. El entorno que abarca la Plaza de la Candelaria, la calle Castillo, San Francisco, la antigua Bethencourt Alfonso o Villalba Hervás concentra el metro cuadrado más rentable de la ciudad. Son las calles donde cualquier marca desearía estar y donde la demanda de vivienda o locales supera con creces a la oferta.

Sin embargo, la realidad visual rompe cualquier lógica financiera. El visitante que desembarca en el puerto y camina hacia el centro tropieza con solares tapiados, mallas de seguridad verdes, fachadas apuntaladas y casas vacías. Ver activos abandonados en la zona más codiciada de la capital parece un sinsentido. ¿Quién renunciaría a rentabilizar un patrimonio en estas calles?

La respuesta requiere mirar más allá del ladrillo. El abandono no es producto del desinterés del propietario. Es el resultado directo de un sistema donde la hiperregulación, la burocracia y los conflictos sobre la propiedad privada paralizan el mercado. Detrás de cada puerta tapiada a cien metros del epicentro comercial hay familias atrapadas y capital inmovilizado. Son las víctimas de un engranaje administrativo que, bajo la bandera de la protección, ahoga la iniciativa privada.

El laberinto de las herencias y el proindiviso

La historia de estos inmuebles es la historia de la burguesía comercial santacrucera de hace un siglo. Casas imponentes levantadas por comerciantes que pasaron de generación en generación. El problema llega cuando la aritmética familiar entra en juego. Hoy, una sola vivienda puede llegar a tener quince, veinte o treinta herederos. Es lo que el derecho llama un proindiviso, un callejón sin salida en el mercado inmobiliario actual.

Para vender, rehabilitar o poner el edificio en alquiler, la ley exige el acuerdo unánime de todas las partes. El choque de incentivos hace que el acuerdo sea una utopía. Basta con que un heredero resida en el extranjero, algo habitual dada la diáspora canaria en Venezuela, y no responda a los requerimientos. O que un familiar minoritario exija un precio fuera de mercado para firmar. En ocasiones, unas simples rencillas personales enquistadas bloquean la propiedad. Mientras las familias discuten o buscan a herederos perdidos, la casa envejece. El derecho de propiedad queda fragmentado hasta la inoperancia y el inmueble sale del circuito económico durante décadas.

La trampa patrimonial y la ruina estratégica

Cuando la propiedad está clara, el dueño choca contra el muro normativo. Gran parte de estos edificios figura en los catálogos de protección patrimonial. El objetivo de la norma es preservar la identidad arquitectónica de Santa Cruz. El resultado en la calle, en cambio, es la expulsión del inversor.

Si un propietario decide poner su dinero para crear viviendas o locales, la ley le impone condiciones férreas. Obliga a mantener la fachada, utilizar materiales específicos como carpintería original o respetar la distribución de patios y escaleras de madera. Estas exigencias disparan los costes de ejecución y reducen el espacio comercializable. Los números del proyecto dejan de cuadrar.

Ante esta asfixia, nace una estrategia de pura supervivencia económica. Algunos propietarios, o fondos que compran a la baja, optan por dejar que el edificio se rinda al tiempo. Si el mantenimiento se detiene y la estructura amenaza con colapsar, se puede forzar al Ayuntamiento a declarar la ruina inminente o económica. Es un incentivo perverso. La demolición por seguridad pública revaloriza el suelo. Sobre un solar limpio sí se puede construir un edificio moderno, eficiente y rentable. La normativa que pretendía salvar el patrimonio acaba forzando su desaparición.

El peaje inasumible del fachadismo

Imaginemos a un propietario dispuesto a acatar las normas. Alguien que quiere apostar por su ciudad. En calles estrechas y peatonales como San Francisco, las exigencias técnicas se convierten en un pozo financiero.

Rehabilitar en esta zona obliga a costear estudios arqueológicos que paralizan las obras durante meses. Exige acometer micropilotajes de alta complejidad para asegurar las estructuras colindantes y evitar daños a las casas vecinas. Y luego aparece el llamado fachadismo. Consiste en vaciar el edificio por dentro mientras unos enormes exoesqueletos de acero sostienen la fachada histórica. Los vecinos de la capital conocen bien estas complejas estructuras que invaden aceras cerca de la Plaza del Príncipe.

El coste de mantener estas fachadas en vilo es monumental. Solo las grandes multinacionales del comercio minorista tienen el músculo para soportar semejante factura. El pequeño o mediano inversor canario echa números y retrocede. Prefiere llevarse su capital a zonas de expansión o a municipios donde construir sea viable. El centro histórico se convierte en un coto privado para grandes corporaciones, expulsando al empresario local que no puede asumir el sobrecoste regulatorio.

La maquinaria burocrática que agota los plazos

Si el inversor sortea las herencias, asume el corsé patrimonial y consigue la financiación, le queda superar la última barrera. La administración pública. La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento y el área de Patrimonio del Cabildo manejan tiempos incompatibles con el mundo real.

Conseguir una licencia de obra mayor para intervenir un edificio protegido puede demorarse años. La inseguridad jurídica es total. Mientras los técnicos de ambas administraciones cruzan informes y debaten sobre qué elemento se puede alterar, el inversor espera. En ese impás, los costes de los materiales de construcción suben. Las condiciones de los bancos cambian y la financiación caduca.

Un proyecto que era rentable sobre el papel el día que entró por registro, deja de serlo tres años después por la inflación y los tipos de interés. El resultado es la rendición. Los promotores asumen las pérdidas, abandonan la idea y tapian la puerta.

El bloqueo de la Milla de Oro trasciende la estética. Es el reflejo de un sistema que estrangula su propia economía. La riqueza de Canarias no reside solo en su clima, sino en la fluidez de sus mercados y en el dinamismo de sus calles. Mantener el centro de la ciudad secuestrado por normativas inflexibles y trámites eternos empobrece a todos. Priva a los ciudadanos de vivienda, a los emprendedores de locales y castiga al propietario, que ve su patrimonio convertido en una carga. El corazón de Santa Cruz seguirá acumulando casas vacías hasta que las reglas permitan que la iniciativa privada vuelva a respirar.