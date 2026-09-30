Puerto de la Cruz sustituye de urgencia el colector de Punta Brava por su avanzado deterioro

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y Aqualia han iniciado este miércoles la sustitución del colector de saneamiento de Punta Brava, una infraestructura situada junto al litoral y cuyo avanzado deterioro ha obligado a acometer una intervención de emergencia.

Los trabajos se centran en el tramo conocido popularmente como el «acueducto», una conducción de fundición de 300 milímetros de diámetro que discurre de forma aérea entre dos pilares estructurales, en la trasera de la calle Añaterve.

La exposición continuada al ambiente marino ha provocado un importante proceso de corrosión en la tubería, por lo que el objetivo de la actuación es renovar el tramo antes de que el deterioro pueda provocar averías, filtraciones o vertidos y comprometer el funcionamiento de la red de saneamiento.

Una intervención condicionada por el estado del mar

La sustitución de la conducción requiere desconectar temporalmente la tubería actual y poner en marcha un sistema de bypass hidráulico para mantener controlados los caudales. Durante esta fase se contará con camiones cisterna de apoyo en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales de El Caletón.

La denominada ventana de trabajo hidráulico activo, durante la que se realizará el corte y la instalación de la nueva tubería, está prevista para un máximo de siete horas.

La intervención, además, no puede ejecutarse en cualquier circunstancia. Al desarrollarse directamente frente al mar, los trabajos dependen de las condiciones meteorológicas y marítimas, por lo que será necesario contar con ausencia de vientos significativos, oleaje contenido y sin previsión de lluvias.

Los trabajos se realizan manualmente mediante un sistema de andamiaje homologado y protegido con mallas textiles de alta densidad para evitar que materiales o residuos puedan caer al entorno.

Una vez colocada la nueva conducción continuarán otras actuaciones complementarias, entre ellas los remates de hormigón y la sustitución de tapas de registro. Estas labores se realizarán en seco y, según el Ayuntamiento, no afectarán al funcionamiento de la red.

Restricciones de estacionamiento en Punta Brava

La intervención también ha obligado a establecer restricciones temporales de estacionamiento para garantizar el acceso y la maniobra de los camiones cisterna.

La calle Ruimán permanecerá sin estacionamiento hasta las 16:00 horas del 1 de octubre, mientras que en la plaza Manuel Ballesteros la restricción se mantendrá durante la fase inicial de los trabajos.

El Ayuntamiento y Aqualia han pedido a los residentes y conductores que respeten la señalización provisional instalada en la zona para facilitar el desarrollo de la actuación.

La obra, denominada «Sustitución de tubería de saneamiento en acueducto y resto colector existente en red de saneamiento en borde del barrio de Punta Brava», ha sido adjudicada a Aqualia y cuenta con la dirección de obra de Trazas Ingeniería. El acta de comprobación de replanteo, paso previo al inicio de los trabajos, se firmó el pasado 23 de septiembre.