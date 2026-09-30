Rescatada una patera con medio centenar de inmigrantes irregulares frente a Lanzarote

La incesante llegada de embarcaciones a las Islas Canarias suma un nuevo episodio a su ya dilatado historial. Durante la pasada madrugada, los efectivos de Salvamento Marítimo han llevado a cabo el rescate de una nueva patera que trataba de alcanzar el territorio nacional. En esta ocasión, la interceptación se produjo cuando la nave navegaba a unas trece millas náuticas de la isla de Lanzarote, confirmando la continua presión migratoria que padece el archipiélago desde hace meses.

Según la información facilitada por el organismo estatal encargado de la seguridad marítima, la alerta inicial sobre la presencia del cayuco obligó a movilizar rápidamente los recursos de emergencias disponibles en la región. El Centro de Coordinación de Salvamento con base en Las Palmas tomó la decisión de activar al avión Sasemar 101, así como a la embarcación de intervención rápida Salvamar Acrux, para proceder a la localización exacta y salvaguardar la integridad de los ocupantes que se encontraban a la deriva en alta mar.

El despliegue del operativo combinado fue rápido y altamente eficaz. Una vez que el medio aéreo logró avistar la embarcación irregular en medio del océano, el recurso marítimo se desplazó de inmediato hasta las coordenadas señaladas por los pilotos. Tras asegurar la situación y comprobar el estado de la nave, la tripulación procedió a embarcar a las 52 personas, entre las cuales figuraba una única mujer, para iniciar de forma segura su posterior traslado hacia la costa insular.

El desembarco se produjo finalmente en el muelle de Arrecife, un punto geográfico que en los últimos tiempos se ha convertido en el escenario habitual de recepción de este tipo de operativos de rescate. En las instalaciones portuarias aguardaba un amplio despliegue de ayuda humanitaria y médica dispuesto para evaluar la situación de las personas recién llegadas y ofrecer la atención primaria indispensable tras una travesía marítima siempre incierta.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, conocido como Cecoes 112, detalló mediante un comunicado que todos los integrantes del grupo fueron valorados de manera exhaustiva a primera hora de la mañana. El dispositivo sanitario habitual, que en este tipo de intervenciones está conformado de manera conjunta por efectivos de la Cruz Roja y especialistas del Servicio de Urgencias Canario, certificó que los rescatados se encontraban en aparente buen estado de salud.

Esta enésima interceptación vuelve a poner de manifiesto la enorme crisis fronteriza que soporta Canarias sin visos de una solución inmediata. La persistente llegada de inmigrantes ilegales a las costas españolas continúa desbordando sistemáticamente los recursos locales y autonómicos, generando un desafío logístico que requiere medidas urgentes por parte del Gobierno.