Salvamento rescata una patera con 51 ocupantes al norte de Lanzarote

Salvamento Marítimo ha rescatado aguas próximas a Lanzarote una embarcación de madera, concretamente, al norte de la isla.

En la patera han viajado 51 personas, que han sido auxiliados por LA Salvamar Ácrux y trasladados posteriormente a Puerto Naos en Arrecife, la capital conejera.

Según informa EFE, los ocupantes han desembarcado en Arrecife sobre las 11.00 horas de este miércoles.

Una vez en tierra, los migrantes han sido atendidos por voluntarios de Cruz Roja y los efectivos sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC).