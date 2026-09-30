Canarias: torres atribuye las rebajas del IGIC a Moncloa pero el margen fiscal es propio

En una maniobra para arrogarse el margen de gestión de las islas, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tratado de presentar como un logro del Gobierno de España la continuidad de las rebajas fiscales que aplica el Archipiélago en la cesta de la compra. Tras la aprobación en el Consejo de Ministros del tercer Real Decreto para paliar las consecuencias económicas del conflicto en Irán, dotado con cerca de 10.000 millones de euros para todo el país, el ministro socialista presumió de que la norma estatal vuelve a recoger de forma expresa la posibilidad de que Canarias mantenga las deducciones en el IGIC sobre determinados productos. Sin embargo, el planteamiento del Ministerio busca convertir en una concesión de Moncloa lo que en realidad constituye el ejercicio del Régimen Económico y Fiscal (REF) y de la capacidad tributaria propia de las islas.

El esfuerzo tributario del REF frente al discurso de Madrid

A este respecto, la adaptación de las alícuotas del impuesto indirecto canario responde a las medidas presupuestarias asumidas por la administración autonómica para amortiguar la escalada inflacionaria. Pese a que Torres sostiene que la disposición estatal supone "mantener el respaldo económico necesario" para compensar la singularidad fiscal del Archipiélago, la realidad técnica del decreto se limita a habilitar la cobertura normativa estatal, mientras son las arcas insulares las que soportan la merma de ingresos para contener los precios. De hecho, fue la propia administración canaria la que tuvo que aprobar posteriormente un escudo fiscal específico adaptado al REF al constatar las insuficiencias del primer plan estatal.

Capitalización política ante la presión sobre la cesta de la compra

En este escenario de tensión económica para las familias insulares, la tentativa de monopolizar el discurso de la contención de precios expone la estrategia del PSOE por rentabilizar mediáticamente las decisiones tributarias adoptadas en el Archipiélago. Frente al anuncio de grandes partidas macroeconómicas de ámbito nacional que diluyen el impacto directo en el territorio, el alivio en los productos de consumo diario sigue dependiendo del margen y la especificidad del Régimen Económico y Fiscal para frenar el encarecimiento de la vida en Canarias.