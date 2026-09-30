Un hombre fallece tras ser atropellado en un accidente de tráfico en Tenerife

Un hombre ha fallecido tras sufrir un accidente de tráfico en Tenerife. El incidente tuvo lugar en la carretera TF-1, sentido sur, a su paso por el municipio de Adeje, sobre las 21.01 horas de este pasado martes 29 de septiembre.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES), se produjo una colisión entre un turismo y una motocicleta. En la zona del accidente, se pudo comprobar que el ocupante del turismo había sido atropellado por otro vehículo y fueron los bomberos, los que recuperaron su cuerpo del lugar en el que había caído.

El CECOES asignó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de un médico y un enfermero del centro de salud de Adeje, que se desplazaron hasta la zona del accidente. A su llegada, el personal sanitario confirmó el fallecimiento del afectado.

Agentes de la Guardia Civil también se trasladaron al lugar de los hechos, los que regularon el tráfico en la vía y realizaron el atestado correspondiente. Además, el personal del Servicio de Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife realizaron labores de limpieza en la calzada.