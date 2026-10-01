Aprueban el proyecto para construir 115 viviendas públicas en Gran Canaria

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este jueves el expediente de contratación para la construcción de 115 viviendas protegidas en la parcela municipal VP-03 de Pepe Gonçalvez Norte, situada entre las calles Concejal García Feo y Virgen del Pilar, en el Distrito Ciudad Alta.

La actuación, cuya licitación se publicará próximamente en la Plataforma de Contratación del Estado, cuenta con un presupuesto base de licitación de 22.471.112,75 euros, financiado con fondos propios municipales, y un plazo de ejecución previsto de 22 meses.

El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, señala que "la aprobación de este expediente permite licitar las obras de 115 nuevas viviendas públicas destinadas al alquiler asequible. Seguimos avanzando así en la ampliación del parque público de la ciudad y en la generación de nuevas opciones de acceso a la vivienda".

Con la aprobación del expediente se autoriza asimismo el gasto correspondiente a la ejecución de la actuación, distribuido entre las anualidades de 2026, 2027 y 2028, y se abre el procedimiento para la adjudicación de las obras.

Con esta nueva actuación, el ayuntamiento avanza en su compromiso de seguir ampliando el parque de vivienda pública en la capital grancanaria.

A este proyecto se suman las más de 400 viviendas que ya están en obras en Tamaraceite o León y Castillo, así como el impulso al proyecto para construir 240 hogares más en Las Torres en colaboración con el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria a través de la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria.