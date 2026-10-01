Arrecife impulsará 17 nuevas viviendas en el casco urbano y la reforma de la Pensión San Ginés

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Arrecife continúa la tramitación de licencias urbanísticas con el objetivo de dinamizar la actividad residencial e incrementar la oferta habitacional disponible en la capital de Lanzarote. En la Junta de Gobierno Local celebrada, el área municipal dio luz verde a un conjunto de expedientes que darán paso a la edificación y ampliación de 17 nuevas viviendas repartidas en tres intervenciones estratégicas del casco urbano.

El desglose de los proyectos autorizados abarca diversas fórmulas de edificación y regeneración sobre el tejido consolidado de la ciudad: entorno de las calles León y Castillo y Guanapay; promoción de un edificio entre medianeras con una altura de cuatro plantas que albergará seis viviendas. En la calle Portugal; proyecto de reforma integral y remontado de altura en un inmueble existente, que pasará de dos a tres plantas para incorporar cuatro viviendas adicionales. Y por último, en la calle Jaime I; licencia para la construcción de una edificación de dos plantas y planta sótano destinada a acoger siete viviendas.

Rehabilitación patrimonial: la Pensión San Ginés

De forma paralela a las licencias de nueva planta y ampliación, la Junta de Gobierno Local abordó un expediente de singular relevancia para la fisonomía urbana de la capital: el proyecto básico y de reforma para un edificio de cuatro plantas correspondiente a la emblemática Pensión San Ginés, acompañado de la adecuación de sus locales comerciales. Esta actuación se encuadra en la estrategia municipal de reactivar inmuebles existentes y aprovechar espacios en desuso dentro del centro urbano.

Desde la Concejalía de Urbanismo destacan que la intervención en el tejido construido mediante el relleno de solares, la rehabilitación de fachadas y la reutilización de edificaciones históricas o en desuso constituye una herramienta clave para densificar la ciudad de forma ordenada sin necesidad de consumir nuevo suelo periférico.

Gestión administrativa

El compromiso municipal pasa por mantener un ritmo continuo de trabajo técnico en el departamento de Urbanismo que permita agilizar la tramitación burocrática y reducir los tiempos de espera de los promotores e inversores. Cabrera remarcó que el objetivo primordial es dar efectividad a las herramientas de planeamiento: "Estamos convirtiendo la planificación urbanística en nuevos proyectos que amplían la oferta de vivienda en Arrecife". Con estas medidas, el Consistorio capitalino busca dar respuesta a la demanda habitacional en Lanzarote facilitando que las iniciativas privadas superen la fase sobre el papel y se consoliden en obras de ejecución inmediata.