Asemerca pide certezas sobre Mercalaspalmas ante 2031 y Primero Canarias plantea cambiar su gestión

La Asociación de Empresarios de Mercalaspalmas (Asemerca) ha trasladado su preocupación por el futuro de la instalación y ha reclamado mayor certidumbre ante el escenario que, según su presidente, Juan Armando Rodríguez, se abrirá en 2031 con el vencimiento de concesiones administrativas y contratos de arrendamiento.

La petición se produjo durante una visita de representantes de Primero Canarias a Mercalaspalmas, en la que la formación planteó modernizar las instalaciones, aumentar la inversión y estudiar cambios en su modelo de gestión.

Una infraestructura clave para la distribución alimentaria

Mercalaspalmas está participada en un 58,37% por Mercasa y en un 41,63% por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Desde sus instalaciones se distribuyen de forma mayorista frutas, hortalizas, pescado y carne, además de desarrollarse actividades logísticas relacionadas con el abastecimiento alimentario.

Durante la visita, Rodríguez reclamó información que permita a las empresas planificar su continuidad y preservar la función tradicional de Mercalaspalmas como mercado de abastos.

El presidente de SPAR Gran Canaria, Ángel Medina, también pidió una actuación conjunta de las administraciones para mejorar las instalaciones, que consideró fundamentales para el abastecimiento de Gran Canaria y otras islas.

Primero Canarias plantea una mayor implicación del Cabildo

Primero Canarias defendió durante la visita la necesidad de modernizar y dinamizar Mercalaspalmas para reforzar su relación con el sector primario y la distribución.

Marcial Morales aseguró que los empresarios les trasladaron una percepción de falta de inversión y abandono, una valoración que corresponde a la formación y a los participantes en el encuentro.

Por su parte, Teodoro Sosa planteó estudiar una mayor participación del Cabildo de Gran Canaria en el futuro de Mercalaspalmas y abrir el debate sobre su modelo de gestión.

La formación se comprometió a abordar este proceso con empresarios, productores e instituciones, con propuestas centradas en inversión, modernización y mantenimiento de la actividad como mercado mayorista.

El horizonte señalado por Asemerca sitúa ahora el foco en las condiciones futuras de las concesiones y contratos y en las decisiones que adopten las administraciones sobre una infraestructura que continúa formando parte de la red mayorista de abastecimiento de Canarias.