Canarias invierte 9,9 millones en el nuevo centro de salud de Corralejo para absorber un 70% más de población

El Gobierno de Canarias ha iniciado de forma oficial las obras del nuevo Centro de Salud Corralejo II con el acto de colocación de su primera piedra. La infraestructura nace para dar respuesta a un severo desajuste entre la capacidad asistencial y la evolución demográfica del norte de Fuerteventura, donde la población con tarjeta sanitaria en la zona básica de salud (ZBS) de La Oliva se ha incrementado un 70% en solo dos décadas.

En el año 2006, la comarca registraba 16.785 usuarios adscritos, cifra que en la actualidad alcanza las 28.289 personas (24.993 adultos y 3.296 en edad pediátrica). El presidente autonómico, Fernando Clavijo, encuadró la actuación en la necesidad de dotar a las islas de equipamientos dimensionados a su volumen real de residentes, después de que el actual centro de salud de Corralejo alcanzara su tope operativo tras sucesivas reformas. La apertura de Corralejo II supondrá el quinto recurso sanitario de la ZBS de La Oliva, sumándose a la red que componen el centro primario actual y los consultorios de La Oliva, Lajares y El Cotillo.

Financiación europea, plazos y modelo de desdoblamiento

La obra cuenta con un presupuesto de ejecución de 9,9 millones de euros cofinanciados a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder 2021-2027) y fija un plazo de construcción de 23 meses. El proyecto plantea la edificación de un inmueble de 3.585,82 metros cuadrados distribuidos en una única planta sobre una parcela municipal de 8.000 metros cuadrados, diseño orientado a garantizar la accesibilidad integral.

Desde la Consejería de Sanidad, dirigida por Esther Monzón, se destaca que la estrategia operativa no contempla el cierre del actual edificio, sino un desdoblamiento de la población asignada. De este modo, la plantilla y los usuarios se repartirán entre ambas instalaciones con el objetivo de descongestionar la atención primaria, acortar las listas de espera en consultas ordinarias y optimizar los recursos sanitarios en el municipio. El acto contó también con el respaldo de las autoridades locales, representadas por la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, y el alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, quienes subrayaron la coordinación interadministrativa para desbloquear esta demanda histórica.

Equipamiento técnico y cartera de servicios

Las nuevas instalaciones albergarán más de una treintena de consultas destinadas a ampliar de forma sustancial la cartera de servicios de la zona norte. El mapa asistencial proyectado para Corralejo II se estructura en varias áreas especializadas:

Atención de adultos y general: 9 consultas de medicina familiar y comunitaria, 9 de enfermería, trabajo social, psicología, 2 consultas polivalentes, 4 puntos de extracción de muestras y 2 salas de pruebas diagnósticas. Pediatría: 4 consultas médicas, 4 de enfermería pediátrica, sala de lactancia y aseos adaptados. Atención a la mujer y rehabilitación: Sala de matrona, área de fisioterapia y sala polivalente. Salud oral y diagnóstico: Consultas de odontología, higienista dental, sala de inducción y servicio de radiología convencional. Urgencias (PAC): Punto de Atención Continuada dotado con consulta urgente, salas de observación, curas, reanimación cardiopulmonar y tratamiento de aerosoles.

El centro se completará con dependencias administrativas, almacenes, área de esterilización, grupo electrógeno y espacio mortuorio, configurando un complejo sanitario autónomo preparado para futuros incrementos poblacionales.