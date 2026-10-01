Carlos Medina, Decano de Ingerios Industriales: "El tren de Gran Canaria es una estafa"

El debate sobre la movilidad insular choca de frente con la realidad técnica y económica. Los políticos venden grandes promesas en maquetas de diseño, pero los números cuentan una historia muy distinta. Carlos Manuel Medina Álvarez, decano de los ingenieros industriales, arroja un jarro de agua fría sobre el proyecto estrella del Cabildo, que se lleva prometiendo ya 20 años. Su veredicto no deja lugar a dudas ni a interpretaciones amables. "El tren de Gran Canaria es una estafa", sentencia el experto.

El espejismo de los cinco mil millones

La factura de esta obra faraónica asusta. Medina calcula que el coste final de la infraestructura no bajará de los 5.000 millones de euros. Hablamos de una cifra astronómica que saldrá de exprimir el bolsillo del contribuyente para financiar una idea sostenida sobre cimientos de barro. La administración promueve esta red ferroviaria como la gran panacea al colapso de la autopista del sur, pero el rigor brilla por su ausencia. Hipotecar a varias generaciones de grancanarios exige una solvencia que la corporación insular parece ignorar.

Para levantar una red de transporte hace falta algo más que buenos deseos institucionales. El diagnóstico del decano del Colegio de Ingenieros Industriales revela un vacío absoluto en la gestión. "El Cabildo no tiene proyectos, no tiene terrenos, no tiene fondos", advierte el decano sin rodeos. Impulsar un gasto público de esta magnitud sin contar con los recursos básicos refleja una temeridad absoluta. Vender una infraestructura colosal sin tener siquiera el suelo ni la financiación atada demuestra cómo los gestores políticos priorizan la propaganda por encima del balance contable.

El fracaso del modelo balear

El argumento oficial asegura que los vagones acabarán con las colas eternas de la GC-1. La experiencia empírica demuestra lo contrario. Enterrar miles de millones de euros de dinero público en raíles no garantiza la fluidez del tráfico. La prueba del fracaso de este modelo de planificación centralizada se encuentra en el archipiélago balear, un territorio con limitaciones geográficas idénticas a las nuestras.

Mallorca cuenta con una red ferroviaria operativa desde hace años y, sin embargo, sufre atascos diarios monumentales. La movilidad no responde a los caprichos del político, sino a las necesidades individuales de los ciudadanos. Los grancanarios requieren capilaridad y libertad para moverse desde sus hogares hasta sus centros de trabajo. Una línea rígida, con paradas limitadas, jamás sustituirá la flexibilidad del vehículo privado. Replicar un esquema que ya hace aguas en Baleares supone dilapidar el capital de la isla por pura obstinación.

Burocracia contra infraestructuras

Ejecutar una obra de 5.000 millones de euros exige una maquinaria logística imparable. Requiere agilidad, flexibilidad y una mentalidad resolutiva que el sector público es incapaz de ofrecer. La lentitud crónica de la administración imposibilita sacar adelante un proyecto de semejante calibre. Medina apunta directo al corazón del estatismo cuando evalúa la capacidad real de los políticos que impulsan la iniciativa.

"Un tren no se construye trabajando ocho horas", concluye el ingeniero. Esta frase resume el abismo entre la iniciativa productiva y el estatismo político. La burocracia, atrapada en sus rígidos horarios de oficina, choca con el dinamismo indispensable de la ingeniería civil que un proyecto de estas características requiere. Abordar un reto de esta escala bajo la lentitud de los despachos condena la obra al sobrecoste perpetuo y al retraso crónico.

El coste de oportunidad de este capricho ferroviario resulta inasumible. Esos miles de millones arrebatados a las familias y empresas podrían generar riqueza real si se quedaran en el sector privado. Gran Canaria merece infraestructuras eficientes, no promesas vacías que engordan presupuestos públicos sin aportar valor al ciudadano.