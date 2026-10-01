Clavijo rechaza legislar "deprisa y corriendo" en vivienda

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha cuestionado la forma en la que el Ejecutivo central está abordando las nuevas medidas en materia de vivienda. Durante su viaje institucional a Irlanda, el líder de Coalición Canaria ha criticado que se pretenda legislar "deprisa y corriendo" y ha señalado que su partido todavía debe analizar con detalle los textos antes de fijar una posición definitiva.

Clavijo ha comparado la actuación del Gobierno con la de "un estudiante que no ha estado haciendo la tarea y que, ¡ay, Dios, que mañana es el examen!". A su juicio, aprobar normas a contrarreloj puede generar problemas técnicos y acabar dando respuesta a situaciones particulares derivadas de presiones puntuales, en lugar de atender al interés general.

El presidente canario ha explicado que tanto el Ejecutivo autonómico como los equipos de Coalición Canaria están estudiando los borradores y decretos planteados desde Madrid. En este sentido, ha lamentado que el Ministerio de Vivienda no haya tenido en cuenta las propuestas planteadas por Canarias para facilitar la construcción de nuevas viviendas y reducir la burocracia.

"Nosotros entendemos que hay que hacer mucha más vivienda", ha defendido Clavijo. Entre las medidas planteadas por Canarias se encuentra el silencio administrativo positivo para las licencias de construcción, con el objetivo de evitar que los promotores tengan que esperar durante años para obtener los permisos necesarios.

Canarias reclama más vivienda y menos burocracia

Sobre las nuevas medidas impulsadas por el Gobierno central, Clavijo ha advertido además de que Canarias no puede respaldar un decreto que todavía no ha sido publicado oficialmente en el BOE. Según ha explicado, los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico han detectado contradicciones en el articulado y algunas lagunas legales que deben ser analizadas antes de adoptar una posición.

El presidente canario ha defendido al mismo tiempo la necesidad de proteger a los inquilinos, pero también al pequeño propietario. En este sentido, ha advertido de que para muchas personas los ingresos procedentes del alquiler de una vivienda suponen un complemento importante a sus ingresos durante la jubilación.

Según los datos manejados por Clavijo, en Canarias hay alrededor de 90.000 pequeños propietarios que cuentan con una única vivienda en alquiler. El presidente considera que cualquier cambio normativo debe tener en cuenta la situación de este colectivo y evitar medidas que puedan terminar reduciendo todavía más la oferta de vivienda disponible.