Coalición Canaria apoyará un decreto de vivienda pero veta el segundo al considerarlo un disparate

Coalición Canaria ya ha fijado su posición ante los dos textos legislativos impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez para intervenir en el mercado de la vivienda. La formación nacionalista apoyará el primero de ellos cuando llegue al Congreso, aunque reclama cambios importantes durante su tramitación, y votará en contra del segundo.

El Comité Ejecutivo Nacional de CC considera que el primer texto es insuficiente en su redacción actual, pero ha conseguido el compromiso del Ejecutivo de tramitarlo como proyecto de ley. Esto permitirá a los nacionalistas introducir modificaciones y llevar al Parlamento algunas de sus principales reivindicaciones para Canarias.

Entre ellas está limitar la compra de viviendas por parte de personas que no sean residentes en las islas. Es una de las demandas que Coalición Canaria viene defendiendo para intentar contener la presión que soporta el mercado inmobiliario del Archipiélago.

Más viviendas y menos burocracia

El secretario nacional de Organización de CC, David Toledo, ha criticado además la forma en la que el Gobierno ha planteado estas medidas. Considera que no es razonable pretender abordar un problema estructural como el de la vivienda dando apenas 48 horas para estudiar los textos.

Durante la tramitación parlamentaria, Coalición Canaria pretende introducir también el silencio administrativo positivo para las licencias de obra cuando hayan transcurrido seis meses sin una resolución por parte de la Administración. El objetivo es reducir los tiempos que actualmente soportan los promotores y propietarios para poder construir.

La formación sostiene que el problema de la vivienda no se resolverá reduciendo la oferta, sino aumentando el número de inmuebles disponibles. En este sentido, reclama medidas que faciliten la construcción y aporten seguridad jurídica a los propietarios.

CC también quiere abordar la situación de las viviendas que permanecen vacías durante buena parte del año y defiende medidas que permitan aumentar su incorporación al mercado del alquiler sin generar inseguridad para sus propietarios.

Rechazo frontal al segundo texto

La posición de Coalición Canaria cambia por completo respecto al segundo texto planteado por el Gobierno. En este caso, los nacionalistas anuncian un "no rotundo" y consideran que las medidas previstas perjudican especialmente a los pequeños propietarios.

David Toledo lo ha calificado de "auténtico disparate" al entender que introduce nuevas obligaciones y reduce la seguridad jurídica de los arrendadores. Entre los aspectos que más cuestiona CC están las compensaciones económicas previstas en determinados supuestos de no renovación de los contratos.

La formación advierte de que este tipo de medidas puede llevar a propietarios particulares a retirar sus viviendas del mercado del alquiler, reduciendo todavía más una oferta que ya es insuficiente en Canarias.

Desde Coalición Canaria recuerdan que cerca del 90% de los contratos de alquiler están en manos de pequeños ahorradores particulares. Por ello, defienden que cualquier reforma debe buscar un equilibrio entre los derechos de propietarios e inquilinos y, sobre todo, evitar medidas que terminen haciendo que haya menos viviendas disponibles.