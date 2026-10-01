Desviados cuatro vuelos por niebla en el entorno del Aeropuerto de Tenerife Norte

Las condiciones meteorológicas adversas en el entorno del Aeropuerto de Tenerife Norte han obligado al desvío de cuatro vuelos este jueves.

Según ha informado Aena, un vuelo procedente de Málaga ha sido desviado a Gran Canaria, los dos vuelos desde A Coruña y Lanzarote han sido desviados a Tenerife Sur, y otro de Gran Canaria, que ha retornado de nuevo a origen.

La niebla en el entorno del Aeropuerto ha provocado el desvío de estos vuelos durante este jueves, aunque por ahora no se ha dado ninguna cancelación, ha informado la compañía aeroportuaria.