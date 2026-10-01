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Canarias

Desviados cuatro vuelos por niebla en el entorno del Aeropuerto de Tenerife Norte

Según ha informado Aena, los vuelos procedentes de Málaga, A Coruña, Lanzarote y Gran Canaria, han sido desviados a Gran Canaria y Tenerife Sur.

Redacción Tenerife
Según ha informado Aena, los vuelos procedentes de Málaga, A Coruña, Lanzarote y Gran Canaria, han sido desviados a Gran Canaria y Tenerife Sur.
Aeropuerto de Tenerife Norte (Imagen: Archivo) | Europa Press

Las condiciones meteorológicas adversas en el entorno del Aeropuerto de Tenerife Norte han obligado al desvío de cuatro vuelos este jueves.

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Según ha informado Aena, un vuelo procedente de Málaga ha sido desviado a Gran Canaria, los dos vuelos desde A Coruña y Lanzarote han sido desviados a Tenerife Sur, y otro de Gran Canaria, que ha retornado de nuevo a origen.

La niebla en el entorno del Aeropuerto ha provocado el desvío de estos vuelos durante este jueves, aunque por ahora no se ha dado ninguna cancelación, ha informado la compañía aeroportuaria.

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