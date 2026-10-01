Detectan nuevos ejemplares de mosquito tigre en Canarias: ahora en Gran Canaria

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha notificado la detección de ejemplares adultos de mosquito tigre, la especie Aedes albopictus, en la zona de Motor Grande, en el municipio de Mogán, en la isla de Gran Canaria.

El episodio se ha producido tras la recepción de una notificación ciudadana a través del correo electrónico institucional habilitado para la vigilancia entomológica en Canarias, en la que se alertaba sobre el aumento de picaduras de mosquitos en horario diurno, principalmente en una zona próxima a una estación depuradora de aguas residuales, según ha informado la Consejería regional de Sanidad en una nota de prensa.

Tras tener conocimiento de ello, en una primera inspección de la zona por parte del personal del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias de la Universidad de La Laguna (IUETSPC-ULL) no se encontraron ejemplares. Sin embargo, siguiendo el protocolo establecido, se instalaron trampas para este tipo de insectos.

Posteriormente se recibe otra notificación, en la que se adjuntaron fotografías de lo ejemplares de mosquitos, constatándose que se trata de ejemplares de la especie Aedes albopictus, motivo por el que se ha activado el Sistema de Vigilancia Entomológica de Canarias, que ha colocado distintos tipos de trampas y han reforzado las labores de inspección y de información a la ciudadanía de esta zona del municipio para alertarles de la presencia de estos mosquitos invasores.

Labores de inspección en la zona del hallazgo

Sobre la introducción del ejemplar, apuntan, que las evidencias disponibles hasta el momento indican que parece "accidental y puntual" del vector a través de material susceptible de contener huevos del mosquito tigre.

Desde Sanidad matizan que solo se han notificado picaduras en la finca alertante y que la presencia del mosquito "no supone" que se produzca transmisión de enfermedades como el dengue, el zika, la fiebre amarilla o el chikungunya, ya que éstas no están presentes en Canarias, salvo casos esporádicos importados.

Para prevenir estos mosquitos, aconsejan controlar y eliminar cualquier acúmulo de agua, ya que puede convertirse, aunque sea muy pequeño como el tapón de una botella, en un punto de cría.

De esta forma, tras la confirmación de los ejemplares, el Comité Autonómico de Vigilancia Entomológica de Canarias se ha reunido este jueves con representantes del Ayuntamiento de Mogán, de la Dirección del Área de Salud de Gran Canaria, así como miembros de la Dirección General de Salud Pública, del IUETSCP-ULL y profesionales pertenecientes a la parte asistencial sanitaria del sistema público, y han acordado las actuaciones a desarrollar.

En concreto, el Sistema de Vigilancia determina que la Dirección General de Salud Pública y del Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública activen las labores de inspección en la zona del hallazgo, así como la colocación de más trampas que ayuden a determinar si hay más ejemplares en la zona.

También incrementará la frecuencia de muestreo de estas trampas y se efectuarán labores de limpieza y fumigación en la zona donde se han detectado los ejemplares de mosquitos. Además se informará a todas las instituciones y empresas que desarrollen su actividad en esta zona de la isla de Gran Canaria, así como a los vecinos, de las acciones a tomar y se ofrecerán las recomendaciones para evitar la proliferación de ejemplares y puntos de cría, ya que en estos casos se subraya que la colaboración ciudadana es "imprescindible".

El Aedes albopictus es un mosquito de color negro con rayas, más pequeño que los habituales en el archipiélago, que aparece más en ambientes urbanos y se ha adaptado a reproducirse en pequeños puntos de agua generados por el hombre. Es un vector de transmisión de enfermedades víricas en otras zonas geográficas donde esas patologías son endémicas, lo que no sucede en Canarias.

Cómo son las picaduras del mosquito tigre

Señala que el mosquito tigre suele picar durante el día, especialmente al amanecer y anochecer, y su picadura genera una fuerte reacción inflamatoria que va acompañada de un gran escozor. Se mueve cerca del suelo y no produce ningún zumbido.

En su caso, las hembras son las que pican, ya que necesitan alimentarse de sangre para reproducirse. También necesitan agua (puntos de cría) para completar su desarrollo, y depositan sus huevos principalmente en pequeños recipientes con acumulación de agua, de los que eclosionarán las fases inmaduras, que se desarrollan en el agua, hasta que emerge el mosquito adulto, en la fase aérea.

En el agua depositan sus huevos, de los que emergerán las larvas que luego se transformarán en pupas (ambas acuáticas) y que finalmente se convertirán en mosquitos. Los mosquitos que pican al ser humano necesitan estar criando muy cerca de éste, de ahí que la medida más efectiva frente a ellos es vigilar o eliminar sus puntos de cría.

Finalmente inciden en la importancia de la colaboración ciudadana para identificar posibles mosquitos invasores y la eliminación de sus puntos de cría, apuntando que pueden enviar fotos de sospechas de presencia del Aedes o imágenes de fuertes reacciones inflamatorias por picaduras si se produjeran, a la cuenta de correo vectores.scs@gobiernodecanarias.org, indicando el lugar geográfico en el que se ha localizado y un número de teléfono de contacto.

Otros ejemplares localizados en La Gomera

En la isla de La Gomera se localizaron ejemplares de mosquito tigre durante la última semana de septiembre. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, notificó el pasado martes la detección de larvas y ejemplares adultos y de larvas de la especie mosquito tigre 'Aedes albopictus' en una finca ubicada en la zona de desembocadura del barranco del municipio de Valle Gran Rey, en La Gomera, según informó Europa Press.

La pasada semana se recibió una notificación ciudadana a través del correo electrónico institucional habilitado para la vigilancia entomológica en Canarias, en la que se alertaba sobre la presencia de mosquitos de pequeño tamaño con patrón de picaduras frecuente en una finca situada en el barranco de Valle Gran Rey.

Las evidencias disponibles hasta ese momento indicaban que parece tratarse una introducción accidental y puntual del vector a través de material susceptible de contener huevos del mosquito tigre.