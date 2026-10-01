El euríbor asfixia a las familias canarias con su mayor subida en dos años

La revisión de la cuota hipotecaria se ha convertido en un trance para miles de hogares en el archipiélago. El euríbor ha cerrado septiembre en el 3,24%. Supone un salto notable frente al 2,95% de agosto y marca su nivel más alto desde julio de 2024. El indicador encadena cuatro meses de subidas y se consolida por encima de la barrera del tres por ciento.

Para el ciudadano canario, cuyo esfuerzo salarial para acceder a la vivienda ya sufre la presión de una demanda tensionada, esto representa un varapalo. Quien tenga una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años y deba revisar su préstamo ahora, verá cómo el banco le exige 85 euros más al mes. Hablamos de 1.020 euros anuales que desaparecen del presupuesto familiar para pagar intereses. Para las revisiones semestrales, el incremento será de unos 58 euros. Las hipotecas de mayor importe, habituales en las capitales canarias, sufrirán un castigo mayor.

El peaje de la crisis energética en las islas

La tendencia alcista tiene su origen lejos de nuestras costas, pero impacta de lleno en la estructura económica isleña. Desde el inicio del conflicto en Irán el pasado mes de febrero y el posterior cierre del estrecho de Ormuz, el precio del petróleo ha escalado. En Canarias, una región ultraperiférica que depende del transporte exterior para su abastecimiento, la energía encarecida se traduce en inflación.

Los precios en España rozan el 5% de subida. Esta pérdida de poder adquisitivo, el impuesto silencioso que devora el ahorro, ha forzado al Banco Central Europeo a intervenir. Christine Lagarde ha respondido con un aumento de tipos de 25 puntos básicos, encareciendo el precio del dinero. La factura de esta política monetaria la paga la clase media canaria, que asume cuotas más altas mientras soporta una cesta de la compra disparada.

El refugio del tipo fijo ante la incertidumbre

El mercado busca certezas. Seis de cada diez nuevas hipotecas (el 62,3%) ya se firman a tipo fijo. Es el cortafuegos lógico cuando las previsiones se oscurecen.

Los analistas trazan escenarios dispares. Desde Housfy esperan que el indicador se estabilice en los niveles actuales y, si la inflación cede, regrese al entorno del 2,5% o 2,7% a finales de 2027. Sin embargo, desde Kelisto advierten de un deterioro del escenario. Si el BCE impone nuevos ajustes, el euríbor cerrará 2026 por encima del nivel actual.

El encarecimiento del crédito frena la inversión y dinamita la capacidad de prosperar de las familias. Sin un tejido productivo flexible y con los costes de financiación al alza, el reto del acceso a la propiedad en Canarias exige libertad de mercado y menos trabas, alejándose de políticas que castigan el ahorro del contribuyente.