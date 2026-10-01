El Festival del Manga se muda al Castillo de Mata y San Telmo por las obras de Infecar

El Festival del Manga de Las Palmas & Comic Can Gran Canaria cambia de escenario en su decimoquinta edición. La cita se celebrará los días 2, 3 y 4 de octubre entre el Museo Castillo de Mata y el parque San Telmo debido a las obras que se están realizando en Infecar.

Durante tres jornadas, ambos espacios concentrarán actividades relacionadas con el manga, el anime, el cómic, los videojuegos, el cine de género y la cultura japonesa.

Videojuegos y exposiciones en el Castillo de Mata

El Castillo de Mata concentrará la zona dedicada a los videojuegos y contará también con un poblado medieval y una base rebelde inspirada en Star Wars.

El espacio acogerá además encuentros con autores y artistas vinculados al cómic, el cine y las series, entre ellos ilustradores, dibujantes y actores de doblaje.

Una de las principales propuestas será una exposición dedicada a El Señor de los Anillos con piezas exclusivas y limitadas que, según la organización, será la mayor muestra sobre la saga realizada hasta ahora en Canarias.

La programación incluirá también exposiciones sobre Masters del Universo, Conan, Berserk y el ilustrador Frank Frazetta.

San Telmo reunirá tiendas, concursos y gastronomía

El parque San Telmo estará destinado principalmente a los puestos de tiendas vinculadas al sector y contará con un área para artistas independientes.

También dispondrá de un escenario para concursos, espacios destinados a talleres y una zona gastronómica con food trucks y puntos de bebida.

El reparto de actividades entre ambos emplazamientos supone uno de los principales cambios de esta edición, después de que el festival tuviera que abandonar temporalmente su ubicación habitual en Infecar.

Más de 25.000 visitantes en la edición anterior

El Festival del Manga comenzó su trayectoria en Las Palmas de Gran Canaria en 2010 y se celebra conjuntamente con Comic Can Gran Canaria, centrada especialmente en el cómic y el cine de género.

La edición de 2025 superó los 25.000 visitantes, según los datos difundidos por la organización.

La información sobre las modalidades de acceso y los precios de las entradas está disponible en la web oficial del Festival del Manga.