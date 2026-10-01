El Fiscal Superior de Canarias pide calma con las reformas de vivienda y alerta de la alta litigiosidad

El fiscal superior de Canarias, Jaime Serrano-Jover, ha defendido que las reformas legislativas deben abordarse "con mucha tranquilidad" si se pretende que tengan estabilidad y evitar cambios continuos en las normas.

Serrano-Jover realizó estas declaraciones este jueves durante su visita al Parlamento de Canarias para entregar la memoria anual de la Fiscalía, al ser preguntado por los recientes reales decretos-leyes en materia de vivienda surgidos tras el denominado caso Maricarmen.

El Congreso tiene previsto debatir este viernes, 2 de octubre, la convalidación o derogación de los reales decretos-leyes 26/2026 y 27/2026, relacionados respectivamente con la protección de la función social de la vivienda y la estabilidad de los contratos de alquiler habitual.

"No es bueno legislar en caliente"

El fiscal superior compartió la reflexión del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre la conveniencia de evitar legislar "en caliente".

A su juicio, las reformas requieren "tiempos de pausa y de reflexión", aunque reconoció la urgencia de buscar respuestas legislativas ante un problema como el acceso a la vivienda, que genera una elevada preocupación social.

Serrano-Jover defendió que ese margen de reflexión resulta especialmente necesario cuando se pretende que las normas tengan continuidad y no tengan que ser modificadas de forma constante.

Sobre el papel de la Fiscalía en la defensa del derecho a una vivienda digna, explicó que sus competencias son reducidas y se limitan fundamentalmente a aquellos hechos que puedan constituir delitos previstos en la legislación.

Canarias mantiene la mayor tasa de litigiosidad

El fiscal superior también puso el foco en la carga de trabajo de los órganos judiciales del Archipiélago y señaló que el aumento de la actividad continúa ejerciendo presión sobre jueces y fiscales.

Los datos del Consejo General del Poder Judicial correspondientes a 2025 sitúan a Canarias como la comunidad autónoma con mayor tasa de litigiosidad, con 202,06 asuntos por cada 1.000 habitantes, frente a una media nacional de 153,70.

Serrano-Jover atribuyó la sobrecarga a diferentes factores, entre ellos la falta de plazas, y defendió reformas que permitan ofrecer una Justicia más rápida y eficaz.

Entre las medidas planteadas citó una mayor utilización de la mediación, más inversión y el desarrollo del expediente electrónico para reducir los tiempos de espera.

La Fiscalía entrega su memoria de 2025

La visita al Parlamento sirvió también para entregar a su presidenta, Astrid Pérez, la memoria anual de la Fiscalía correspondiente a la actividad desarrollada durante 2025.

El documento recoge la evolución de la actividad del Ministerio Fiscal y diferentes indicadores relacionados con la realidad judicial y la criminalidad en Canarias.

Serrano-Jover ocupa el cargo de fiscal superior de Canarias desde 2026. Su nombramiento se produjo mediante el Real Decreto 428/2026, de 27 de mayo.

La entrega de la memoria llega así en un momento en el que la Fiscalía vuelve a señalar la elevada presión sobre la Justicia canaria, mientras Serrano-Jover reclama que las nuevas respuestas legislativas combinen la necesidad de actuar con "pausa y reflexión".