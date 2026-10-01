El Gobierno de Canarias declara la prealerta por lluvia en La Palma

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado este jueves la prealerta por lluvias en La Palma a partir de las 08.30 horas, concretamente, en el norte y este de la isla de La Palma.

Durante este jueves, las precipitaciones pasarán de moderadas a intensas, de hasta 80 milímetros en 12 horas, que pueden afectar especialmente a las medianías del norte y este de la isla.

Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto un día nuboso con lluvias moderadas y persistentes, especialmente en la vertiente norte y este de La Palma.

Las temperaturas máximas, alcanzarán los 25 grados en Santa Cruz de La Palma, Los Llanos de Aridane, Los Sauces y Los Canarios, en descenso en el norte y en el este, las mínimas en ascenso, con 22 grados para este jueves. El viento soplará del nordeste moderado, arreciando al final del día con intervalos de fuerte en zonas bajas del sureste y noroeste. Se llegarán a rachas máximas de viento de 25 kilómetros por hora en la zona de Los Llanos de Aridane, Santo Domingo y El Pueblo.

Previsión para las demás islas

En las demás islas montañosas, nuboso en el norte, poco nuboso en el resto de zonas que aumentará a nuboso durante las horas centrales del día, con probable lluvia de débil a moderada, afectando principalmente a las vertientes norte y con mayor probabilidad a Tenerife, donde no se descarta persistencia de forma local.

Las lluvias serán poco probables en el caso de Gran Canaria. En Lanzarote y Fuerteventura el cielo estará poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas.

Consejos a seguir durante la prealerta

El Gobierno de Canarias establece diferentes recomendaciones durante la declaración de prealerta por lluvias en las islas. Entre ellas, antes de la llegada del invierno, revisar el estado de las azoteas, desagües, etc, ante la inminente llegada de lluvias fuertes, estar atento a las instrucciones que se den a través de los medios de comunicación, nunca (incluso en épocas de verano), acampar en lugares inundables: cauces de barrancos, etc, si es posible, permanecer en las viviendas, teniendo en cuenta que no esté ubicada en cauces de barrancos o en lugares de riesgo.

Además, también recomiendan evita circular en coche durante las lluvias fuertes, si es imprescindible, extremar las precauciones, prestando especial atención a la altura del agua, moderando la velocidad y vigilando los frenos. Si el vehículo comienza a llenarse de agua, es mejor abandonarlo, circula preferentemente por carreteras principales o autopistas, evitando las pistas forestales o carreteras secundarias y utilizando las marchas más cortas. En caso de tener que cruzar por zonas inundadas donde el agua tenga corriente, atarse una cuerda a la cintura, sujeta en el otro extremo a algún objeto fijo o pesado. Tampoco se debe olvidar, no cruzar por puentes a los que el agua rebase por encima.