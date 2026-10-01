El PSOE de Granadilla de hoy conserva seis concejales de la lista de González Cejas, en el banquillo por Corrupción

La memoria del PSOE de Granadilla de Abona resulta especialmente incómoda cuando se examinan los nombres que siguen ocupando sus escaños. El partido que hoy exige responsabilidades al Gobierno municipal conserva entre sus representantes a varios integrantes del equipo político y de gestión de Jaime González Cejas, el exalcalde socialista cuyo juicio por presunta prevaricación en el caso Médano Park está señalado para el 2 de octubre.

Lista Electoral PSOE 2015

La continuidad tiene una dimensión mayor que la de compartir una antigua candidatura: varios de los actuales representantes socialistas ejercieron responsabilidades dentro de aquella Administración.

El cruce de la lista electoral publicada en 2015 con la composición actual del Ayuntamiento confirma seis nombres: Jennifer Miranda Barrera, Óscar David Delgado Melo, María Luz Fernández Martín, Ignacio Carmelo Mendoza Morales, Carmen Dolores Rodríguez de Vera y David Santos Delgado. Este último figuraba como segundo suplente. Son seis de los once integrantes actuales del grupo municipal socialista.

Tenientes de alcalde, concejales y puestos de confianza

La composición del Gobierno constituido por González Cejas en 2015 permite identificar responsabilidades precisas.

Óscar Delgado Melo fue tercer teniente de alcalde, con las áreas de Cultura, Fiestas y Patrimonio Artístico. María Luz Fernández Martín fue sexta teniente de alcalde, al frente de Empleo, Desarrollo Local, Promoción Económica, Sector Primario, Turismo y Consumo. Ignacio Mendoza Morales fue concejal delegado de Deportes, Juventud y Participación Ciudadana. Los tres participaron directamente en la estructura de gobierno del alcalde socialista.

En el caso de Mendoza, la vinculación venía de mucho antes. Su perfil institucional recoge que fue secretario del Gabinete de Alcaldía entre 1999 y 2007, además de concejal delegado entre 2011 y septiembre de 2016. Es una trayectoria prolongada dentro de la Administración encabezada por González Cejas.

Jennifer Miranda también tuvo un puesto en aquella estructura municipal antes de convertirse en concejala. Su biografía oficial sitúa el inicio de su trayectoria política en 2016 como directora de Promoción Económica, y su incorporación a la corporación como edil en junio de 2017. Además, en una declaración pública de 2020, la entonces portavoz del Gobierno municipal, María Candelaria Rodríguez, la identificó expresamente como personal de confianza durante el mandato de González Cejas.

En cuanto a David Santos, su perfil municipal recoge que trabajó como secretario de Alcaldía. Una relación de retribuciones publicada en agosto de 2015, que remitía al Boletín Oficial de la Provincia, lo incluía como secretario de área dentro del personal eventual o de confianza. No se ha podido recuperar el boletín original para verificar directamente ese nombramiento.

Estas trayectorias permiten sostener una conclusión política clara: una parte relevante del PSOE actual procede del equipo de gobierno y de la estructura municipal de la etapa de González Cejas.

Una acusación que exige explicaciones políticas

El caso Médano Park vuelve a colocar aquella etapa bajo el foco. La Fiscalía solicita diez años de inhabilitación para González Cejas por presunta prevaricación. Según la acusación, el exalcalde intervino en la aprobación de un plan urbanístico mientras poseía 440 acciones de la entidad promotora, sin apartarse de las decisiones.

La gravedad de la acusación reside en esa posible mezcla entre poder municipal e intereses económicos particulares. Corresponde al tribunal determinar si hubo delito. González Cejas conserva su presunción de inocencia, y haber trabajado en su Administración no atribuye a nadie responsabilidad penal por sus actuaciones.

Pero las responsabilidades políticas también deben examinarse. Quienes gobernaron con él o desempeñaron puestos en su Administración pueden explicar qué valoración hacen de aquella etapa y qué controles defienden para impedir conflictos de intereses.

La renovación necesita algo más que otro cabeza de lista

El pasado junio, Jennifer Miranda y David Santos reclamaron la dimisión del alcalde José Domingo Regalado por su gestión económica. Fiscalizar al Gobierno es su obligación como oposición. Esa exigencia debe ir acompañada de la misma disposición a revisar la historia propia.

Ahí está lo políticamente escandaloso de la desmemoria: reclamar al adversario explicaciones exhaustivas mientras se pretende que el cambio de liderazgo baste para dar por superada una etapa cuyos protagonistas siguen presentes.

La continuidad documentada obliga a preguntar cuánto hubo de renovación y cuánto de relevo dentro del mismo equipo político. Los vecinos tienen derecho a conocer la respuesta.

El PSOE de Granadilla puede defender su gestión, sus candidatos y su trayectoria. Lo que no puede pedir es que esa trayectoria quede fuera del escrutinio que exige para los demás.

La memoria alcanza también a quienes ocuparon despachos, gestionaron concejalías y trabajaron dentro de la Administración de González Cejas. Sus cargos forman parte de la historia política de Granadilla de Abona y merecen explicaciones.