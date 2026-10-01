El Supremo tumba el límite de las VTC en Canarias y desbloquea 200 licencias en Gran Canaria

El Tribunal Supremo ha declarado inaplicable el límite que durante años ha restringido la concesión de licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC) en **Canarias** y ha abierto la puerta a la tramitación de 200 autorizaciones pendientes en Gran Canaria.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que la restricción establecida por la legislación autonómica contradice la libertad de establecimiento reconocida por el derecho de la Unión Europea y que las razones aportadas para justificarla no acreditan que sea una medida adecuada y necesaria.

El límite de una VTC por cada 30 taxis

El conflicto judicial se centra en la regla introducida en Canarias en 2014, que permitía denegar nuevas autorizaciones cuando se superase la proporción de una licencia VTC por cada 30 licencias de taxi.

El Cabildo de Gran Canaria había defendido la aplicación de este límite y recurrió ante el Supremo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se pronunciara en sentido contrario.

La corporación insular y la Federación Regional de Taxis de Canarias alegaron, entre otros argumentos, las especiales características de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea y la necesidad de proteger la actividad del taxi, el medio ambiente, la capacidad de las carreteras y el crecimiento del parque móvil.

El Supremo rechaza que la condición de Canarias como región ultraperiférica permita establecer en este caso una excepción a las normas europeas sobre libertad de establecimiento.

No basta con que el límite esté fijado en una ley

El Alto Tribunal señala que las restricciones a la libertad de establecimiento pueden existir cuando estén justificadas por razones de interés general, pero deben superar los requisitos de adecuación y necesidad exigidos por la jurisprudencia europea.

En este caso, considera que los argumentos aportados no demuestran que la proporción de una VTC por cada 30 taxis sea necesaria para alcanzar los objetivos perseguidos.

La sentencia apunta además a otras posibles medidas menos restrictivas, como limitar la circulación de estos vehículos en determinados espacios u horarios o establecer requisitos relacionados con las emisiones.

200 licencias pendientes en Gran Canaria

La decisión del Supremo hace que cobre efecto la sentencia dictada por el TSJC en 2024, que obligaba al Cabildo de Gran Canaria a tramitar las 200 autorizaciones VTC solicitadas por una empresa del sector.

El Supremo no anula formalmente la ley autonómica, ya que una norma con rango de ley solo puede ser expulsada del ordenamiento por el Tribunal Constitucional. Lo que determina es que esa restricción concreta no puede aplicarse en este caso al entrar en contradicción con el derecho europeo.

La resolución se refiere al litigio de Gran Canaria y no significa que las plataformas VTC puedan comenzar a operar automáticamente en Canarias. El efecto inmediato de la sentencia es desbloquear la tramitación de las autorizaciones afectadas por este procedimiento.

La decisión llega después de años de conflicto entre el sector del taxi y las empresas interesadas en ampliar la actividad de las VTC en las islas.