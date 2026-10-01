Huelga de vivienda en Canarias: La rebelión de sindicatos de inquilinos elevan la presión y amenazan

La contestación social por la crisis del alquiler da un nuevo salto de intensidad con la convocatoria de protestas coordinadas en todo el país. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos ha fijado para hoy jueves 1 de octubre, a las 20:00 horas, una jornada de cacerolada frente a las casas consistoriales. El objetivo directo de estas concentraciones es trasladar la presión popular a los ayuntamientos e incidir en el Congreso de los Diputados programado para este viernes, en el que se someterá a votación la convalidación de los dos decretos sobre vivienda aprobados por el Gobierno central.

La renovación de contratos y el horizonte de la huelga general

A pesar de la tramitación de estas normas estatales, los colectivos de inquilinos consideran que las medidas vigentes resultan insuficientes para frenar la escalada de precios e inseguridad en el mercado habitacional. Entre sus demandas prioritarias, las organizaciones ponen el foco en la necesidad de fijar la renovación automática de los contratos de arrendamiento para evitar expulsiones silenciosas de familias. En este escenario de confrontación, las organizaciones han confirmado un calendario con al menos 22 movilizaciones fijadas entre el 3 y el 4 de octubre en diversas ciudades, al tiempo que plantean avanzar progresivamente hacia una huelga general por la vivienda, aunque esta última medida aún no cuenta con una convocatoria formalizada.

Réplica y acampada activa en Canarias

En el ámbito autonómico, la marea de protestas tendrá un seguimiento activo a través de la plataforma Derecho al Techo, que se ha sumado formalmente al calendario estatal. En Gran Canaria, el colectivo mantiene la acampada reivindicativa iniciada en la plaza de La Feria de Las Palmas de Gran Canaria frente a la sede de la Delegación del Gobierno y ha convocado una manifestación para este sábado en el barrio de Schamann. Las organizaciones insulares enmarcan estas acciones en la exigencia de un giro radical en las políticas habitacionales que abarque tanto la intervención del mercado autonómico como la adopción de medidas estatales definitivas.