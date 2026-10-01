Investigan a una trabajadora de ayuda a domicilio por robar dinero y joyas a mayores en Candelaria

La Guardia Civil investiga a una mujer de 31 años, trabajadora de ayuda a domicilio, como presunta autora de al menos dos delitos de hurto de dinero y joyas en viviendas de personas dependientes de avanzada edad en Candelaria.

La investigación comenzó después de que una de las víctimas denunciara la desaparición progresiva de 600 euros en efectivo y varias piezas de joyería valoradas en más de 6.000 euros.

Las pesquisas permitieron detectar un segundo caso cuya víctima es una mujer de 99 años. Los agentes comprobaron además que algunas de las joyas sustraídas habían sido vendidas en establecimientos de compraventa del municipio.

Según la Guardia Civil, el valor de las piezas podría alcanzar los 30.000 euros debido a sus características y a la presencia de piedras preciosas como esmeraldas y brillantes.

Parte de las joyas recuperadas ya han sido reconocidas por sus legítimos propietarios.

La investigación continúa abierta para determinar si existen más víctimas que todavía no hayan detectado las sustracciones.