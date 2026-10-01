La acampada por la vivienda toma Santa Cruz: "Perdón por querer vivir donde nací"

Las protestas por el derecho a una vivienda digna siguen su curso en diferentes ciudades españolas. En Canarias, Santa Cruz de Tenerife se ha sumado a las acampadas por la crisis de la vivienda, concretamente, en Plaza España.

La noche de este miércoles, más de medio centenar de personas ha pernoctado en el entorno de la Plaza de España. Unas 40 tiendas de campaña se han instalado en señal de protesta por la situación de la vivienda en el conjunto del país.

"Canarias será la tumba del rentismo"

Diferentes llamadas reivindicativas se han podido visualizar en las pancartas que desde este miércoles bordean las letras de Santa Cruz, que dan la bienvenida a la ciudad, pero ahora lucen acompañadas de un mensaje de reclamo y apegado a la realidad en lucha por un futuro "digno". Algunos de ellos vienen acompañados de lemas en protesta la situación vivida y los precios abusivos de la vivienda en nuestro país. "La vivienda es un derecho, no un negocio", "Perdón por querer vivir donde nací" y "Canarias será la tumba del rentismo", son algunos de los mensajes que se pueden leer en la zona.

El portavoz del Sindicato de Inquilinas en Tenerife, David González, ha realizado un primer balance de la noche, en la que concretamente, hasta 60 personas han acampado, mientras que, a lo largo del día se prevé que se siga sumando más gente, ha puntualizado en declaraciones a los medios de comunicación, como recoge Europa Press, en este caso.

El portavoz del sindicato ha subrayado que las "primeras horas" se han vivido con "un poco de tensión por la policía, por dónde poníamos las casetas", pero que el transcurso de la noche se ha pasado "sin ningún tipo de problema", ha aseverado.

Durante la mañana de este jueves, en la acampada impulsada por el Sindicato de Inquilinas en Tenerife predomina la tranquilidad y sosiego propio de las primeras horas del día, sin presenciar altercados ni conflictos, pero con la presencia los agentes de la Policía Local santacrucera que se encargan de vigilar el entorno.

Durante esta primera jornada del jueves, los protestantes aprovechan para asearse y desayunar, compartir incertidumbres y preparar las acciones oportunas, mientras diferentes ciudadanos se han acercado para animar a los acampados. Aquellos que no han podido acampar, pero que sí han querido agradecer al colectivo la acción reivindicativa.

Una compromiso social marcado por la ligera e intermitente lluvia que ha obligado a los allí presentes a hacerse con toldos y materiales para resguardarse.

Diferentes actividades previstas para la jornada

La primera actividad este jueves, a las 11.00 horas, ha estado marcada por una segunda asamblea que se prevé más organizativa y logística. "Nos vamos a dividir por grupos, y vamos a ver qué tipo de trabajo podemos hacer a lo largo de los días, entre ellas también algunas acciones concretas, ya que hoy nos sumaremos a una cacelorada que hay prevista también en todo el territorio", ha añadido González.

Los canarios y canarias siguen pidiendo soluciones efectivas al problema de la vivienda en el archipiélago, a pesar de la aprobación, este viernes, de las nuevas medidas en materia de vivienda. "Queremos dejar claro que, por mucho que se apruebe (este viernes) el decreto Maricarmen, si en Canarias no se aplica la ley de vivienda, no va a importar absolutamente nada que ese decreto salga adelante. Son medidas que complementan a la ley de vivienda que ya existe, aprobada hace tres años en el Congreso y que el Gobierno de Canarias a día de hoy mantiene bloqueada", ha aseverado el portavoz del Sindicato, cuando ha sido preguntado por las reivindicaciones.

Los manifestantes quieren que salga adelante el decreto de vivienda, pero sin dejar de lado la gran importancia de "poner en marcha" todos los mecanismos previstos en la ley de vivienda, mientras siguen siendo muy críticos con las formaciones políticas en Canarias. "Vemos como el Gobierno de Canarias, con Coalición Canaria y Partido Popular, sigue dando largas, echando balones fuera, y sin ningún tipo de medida que, de alguna manera, garantice el derecho y sobre todo proteja a las tantas y miles de personas que vivimos de alquiler, que no podemos tener incluso un acceso a la vivienda digno", ha puntualizado el portavoz.

Preguntado por las críticas a la formulación de los decretos de vivienda diseñados por el Gobierno central, y en consonancia con los compañeros que también acampan en el resto del país, ha considerado que sí existe una "la letra pequeña" en la que se detectan "huecos" que "pueden favorecer a propietarios y especuladores, sobre todo a especuladores y fondos buitres", por lo que desde el Sindicato de Inquilinas en Tenerife preferirían que se apruebe un decreto "tal y como fue planteado por el colectivo": "Si no, no va a funcionar, y el mercado especulativo va a poder seguir desarrollándose", ha concluido.

Acampada también en Las Palmas de Gran Canaria

Los residentes en la capital grancanaria también comenzaron sus reivindicaciones con la organización de una acampada la noche del pasado martes ante la sede de la Delegación del Gobierno en Canarias, en la plaza de la Feria de Las Palmas de Gran Canaria.

Unas 27 casetas de campaña, como ha podido comprobar la agencia de noticias, han sido las que se han colocado frente a la entrada principal de la Delegación. Unas protestas que han dado la mano a la asamblea convocada por la plataforma Derecho a Techo, a la que han acudido unas 200 personas.

La concentración continuará, en principio, hasta este viernes 2 de octubre, momento en el que el pleno del Congreso decide, en sesión extraordinaria, si convalida los dos decretos leyes aprobados por el Consejo de Ministros este martes.