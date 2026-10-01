La GC-1 ganará un cuarto carril entre La Estrella y Las Terrazas por 8,48 millones

La GC-1 incorporará un cuarto carril en ambos sentidos entre La Estrella y Las Terrazas, en Gran Canaria, tras la formalización del contrato para ejecutar las obras de mejora de capacidad y accesos en este tramo.

Los trabajos cuentan con un presupuesto de 8.476.998,45 euros, IGIC incluido, y actuarán sobre uno de los puntos de la principal vía de la isla donde se producen retenciones de forma recurrente.

El proyecto busca aumentar la capacidad de circulación y mejorar las conexiones con La Mareta, La Estrella, La Pardilla y Bocabarranco.

Más de 160.000 vehículos al día

El tramo soporta más de 160.000 vehículos diarios, según los datos trasladados por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad.

La intervención deberá ejecutarse manteniendo la circulación y tratando de reducir las afecciones sobre el tráfico mientras duren los trabajos.

Además de ampliar la plataforma con un nuevo carril por sentido, el proyecto incluye la mejora de los accesos y enlaces existentes entre La Estrella y Las Terrazas.

La Pardilla recuperará su acceso

Entre las actuaciones previstas figura también la recuperación del acceso a La Pardilla, una conexión que se había visto afectada por un cierre temporal.

El proyecto contempla igualmente la ejecución y puesta en servicio del tramo en sentido sur y soluciones provisionales para mantener el tráfico mientras avancen las obras.

La formalización del contrato cierra el procedimiento de contratación y deja pendiente ahora el inicio efectivo de unos trabajos que modificarán la capacidad de uno de los tramos con mayor carga de tráfico de la GC-1.