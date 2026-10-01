La Gomera refuerza la protección y proyección del Silbo Gomero como referente cultural

El Cabildo de La Gomera acogió este miércoles el acto institucional conmemorativo del ‘XVII aniversario’ de la inscripción del Silbo Gomero en la ‘Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO’, una celebración centrada en la preservación, transmisión y proyección de uno de los principales referentes culturales de la isla.

El encuentro celebrado en el Salón de Plenos de la Institución insular, reunió a representantes institucionales, académicos, especialistas y personas vinculadas a la salvaguardia de los lenguajes silbados, en una jornada marcada por el intercambio de experiencias y el reconocimiento al trabajo desarrollado en favor de este patrimonio.

El vicepresidente primero, Adasat Reyes, destacó que el XVII aniversario "debe servir no solo para recordar el valor de este patrimonio, sino también para renovar el compromiso con su conservación y transmisión". En este sentido, subrayó que "la declaración de la UNESCO no fue un punto de llegada, sino la asunción de una responsabilidad", y señaló que el reto pasa por "continuar reforzando la enseñanza, la investigación, la documentación y la participación de la comunidad que mantiene vivo este lenguaje".

Asimismo, puso en valor la cooperación entre administraciones, universidades, asociaciones, investigadores y comunidades portadoras como elemento esencial para garantizar su futuro, al tiempo que incidió en las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para preservar archivos, testimonios y conocimientos vinculados al Silbo. "Nuestra verdadera responsabilidad es trabajar durante todo el año para que el Silbo cuente con más instrumentos de protección, más investigación y más oportunidades para garantizar su futuro", afirmó, antes de reivindicar que este patrimonio "continúe siendo una expresión viva de la identidad de la isla y la voz de La Gomera, capaz de atravesar barrancos, generaciones y fronteras".

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, destacó que "el Silbo Gomero pertenece a La Gomera y forma parte de la identidad de toda Canarias. Nos habla de un pueblo que supo comunicarse a través de su paisaje y que ha sabido transmitir ese conocimiento de generación en generación. Cuidarlo exige escucharlo, enseñarlo y, sobre todo, dar espacio y reconocimiento a quienes lo practican".

En este sentido, agradeció la labor de la Asociación Cultural Silbo Gomero y de toda la comunidad silbadora, "porque son ustedes quienes han mantenido viva esta herencia con conocimiento, constancia y afecto". Asimismo, puso en valor el compromiso de las dos universidades públicas canarias, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Universidad de La Laguna, a través de la Cátedra Institucional de Silbo Gomero, impulsada junto al Cabildo de La Gomera, "una herramienta fundamental para seguir avanzando en la formación, la investigación y la divulgación de una manifestación cultural única, profundizando en su conocimiento y garantizando su transmisión a las nuevas generaciones".

La presidenta de la Asociación Cultural Silbo Gomero, Estefanía Mendoza, destacó que el decimoséptimo aniversario de la declaración del Silbo Gomero como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad debe servir no solo para celebrar el reconocimiento alcanzado, sino también para renovar el compromiso con su conservación y transmisión. En este sentido, subrayó que el reconocimiento de la UNESCO "no significó llegar al final de un camino", sino "asumir colectivamente la responsabilidad de mantener vivo este patrimonio y garantizar que continúe ocupando un lugar propio en la sociedad gomera del presente y del futuro", destacó.

Declaraciones de los rectores de la Universidad de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria

El rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, destacó que el reconocimiento pone en valor "una trayectoria continuada" de la institución en el estudio, la investigación y la transmisión del Silbo Gomero, un ámbito que la ULL ha abordado desde disciplinas como la lingüística, la filología o la neurociencia y que en los últimos años ha reforzado mediante la Cátedra Institucional Silbo Gomero, en colaboración con el Cabildo de La Gomera.

El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra, agradeció el reconocimiento y destacó la labor que "está realizando el Instituto Universitario de Aplicaciones y Análisis Textuales (IATEXT)" en el marco del convenio firmado con el Cabildo gomero y la Asociación Cultural Silbo Gomero, "un hito estratégico para garantizar la salvaguardia de este patrimonio cultural de Canarias", que a través del Instituto permite "situar al Silbo Gomero dentro de una red internacional de conocimiento e investigación".

La celebración sirvió también para destacar el papel de diferentes instituciones canarias en el estudio, la conservación y la difusión del Silbo Gomero. En este sentido, fueron reconocidos el Parque Nacional de Garajonay, la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con la presencia de los rectores, Francisco García y Lluis Serra, respectivamente.

La programación incluyó además un pase de la exposición ‘Yo, Guirre’, concebida como un recorrido por la evolución histórica del Silbo Gomero, sus mecanismos de transmisión, el proceso que condujo a su reconocimiento internacional y su presencia en la sociedad actual. La propuesta reunió imágenes, documentos, testimonios y materiales audiovisuales relacionados con este elemento esencial de la cultura gomera.

Durante la celebración también se pusieron a disposición del público ejemplares de las Actas de las Jornadas Internacionales conmemorativas del XV Aniversario del Silbo Gomero como Patrimonio de la Humanidad, celebradas en San Sebastián de La Gomera en noviembre de 2024, que recogen aportaciones y reflexiones de especialistas sobre la conservación y el futuro de los lenguajes silbados.