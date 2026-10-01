El Congreso de los Diputados convalidará este viernes una nueva medida que impactará de lleno en el ya tensionado mercado inmobiliario del Archipiélago. La entrada en vigor de la prórroga obligatoria de dos años para los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 tendrá un efecto directo sobre el patrimonio de miles de pequeños propietarios en las Islas Canarias.

Una decisión redactada en los despachos de Madrid que aterriza en un territorio insular donde la falta de oferta y la alta demanda marcan el día a día. Según los datos manejados por el Ejecutivo, en Canarias se verán afectados un total de 108.252 contratos de arrendamiento.

El peso de la norma en el mercado insular

Las cifras sitúan a la Comunidad Autónoma como uno de los focos de esta nueva intervención del Estado en el mercado de la vivienda. Hablamos de más de cien mil inmuebles que quedarán blindados por decreto. Esta circunstancia genera un nuevo escenario de dudas para el pequeño propietario canario, aquel ciudadano que ha invertido sus ahorros en una vivienda para complementar su renta y que ahora pierde la capacidad de decidir libremente sobre el futuro a corto plazo de su propiedad.

La iniciativa busca el beneficio del inquilino, pero ignora la otra cara del mercado. En un entorno donde el alquiler tradicional necesita estímulos para crecer, obligar a mantener las condiciones contractuales durante veinticuatro meses adicionales supone un desincentivo evidente. La falta de seguridad jurídica suele traducirse, como advierten los expertos del sector, en una reducción de la oferta disponible de viviendas, justo el problema que Canarias necesita resolver con mayor urgencia.

Las estimaciones del Gobierno a nivel nacional

En el conjunto del país, el decreto ley alcanzará a más de 1,89 millones de contratos de alquiler. La formación política que lidera Yolanda Díaz estima que la medida abarcará a cerca de cinco millones de ciudadanos, un cálculo obtenido al cruzar sus datos con los del Instituto Nacional de Estadística, que fijan en 2,5 el número medio de personas que habitan cada hogar en España.

El mapa del impacto inmobiliario deja a Madrid como la región con más alquileres intervenidos, sumando un total de 402.082 contratos. Le sigue Cataluña con 339.088 inmuebles, concentrando la provincia de Barcelona el grueso de los mismos. Andalucía y la Comunidad Valenciana también superan la barrera de los doscientos mil contratos afectados, justo por delante de Galicia y sus 111.175 acuerdos.

Menos oferta y más desconfianza

Canarias aparece en el sexto lugar nacional por volumen de alquileres intervenidos, superando ampliamente a regiones como Castilla y León o las Islas Baleares.

El problema de fondo para el Archipiélago reside en cómo se absorberá este nuevo marco regulatorio. Lejos de las frías estadísticas parlamentarias, la realidad a pie de calle en Canarias es la de familias que dudan si sacar su vivienda vacía al mercado ante el temor a perder el control sobre ella. Fijar por decreto la vida de los contratos empuja a muchos ahorradores a explorar vías alternativas. Las continuas trabas legales al arrendamiento tradicional están desplazando viviendas hacia el alquiler vacacional, un modelo que ofrece una capacidad de gestión que la ley actual restringe en el ámbito residencial.

La política de vivienda vuelve a apostar por el bloqueo en lugar de bonificar o dar garantías al propietario. El resultado en el Archipiélago está por ver, pero la experiencia económica señala que limitar el mercado termina secando la oferta y perjudicando a quienes buscan una casa donde vivir.