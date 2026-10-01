Las acampadas por la crisis de la vivienda saltan a Santa Cruz de Tenerife

El malestar por la situación del mercado inmobiliario ha dado el salto entre islas. Las tiendas de campaña que desde hace días ocupan la Plaza de la Feria en Gran Canaria tienen ahora su réplica en las calles de Santa Cruz de Tenerife. Se trata de un asentamiento modesto, compuesto por apenas un puñado de personas, pero que escenifica una frustración económica que va en aumento. El acceso a un techo se ha convertido en una barrera financiera insalvable para cientos de familias en el archipiélago.

La imagen de los sacos de dormir en la vía pública es el síntoma de un mercado asfixiado. La dificultad para alquilar y el constante encarecimiento de los precios responden a una alteración básica del equilibrio económico. Hay mucha demanda y la oferta brilla por su ausencia.

El estrangulamiento de la oferta

Durante los últimos años, la inseguridad jurídica ha provocado un efecto de contracción en el sector inmobiliario canario. Muchos propietarios, ante el temor a los impagos, la lentitud de los desahucios o la amenaza de la ocupación, prefieren mantener sus casas cerradas antes que volcarlas en el mercado tradicional. Esta falta de inmuebles disponibles reduce las opciones para los inquilinos y empuja las rentas al alza. El castigo recae sobre los jóvenes y los trabajadores, que ven mermada su capacidad de ahorro.

La protesta ciudadana señala la herida. Quienes buscan piso enfrentan meses de frustración frente a portales inmobiliarios vacíos o con precios inasumibles. Sin embargo, los diagnósticos que dominan la escena política evitan el origen de la escasez. Sin un marco que garantice el derecho de propiedad e incentive la construcción y rehabilitación, la vivienda seguirá fuera del alcance de la población.

El debate del alquiler vacacional

El enfado a pie de calle suele canalizarse hacia el turismo. Las administraciones alimentan este discurso para desviar la atención sobre la nula promoción de vivienda pública. No obstante, las cifras obligan a matizar el relato. Los datos aportados por entidades como Ascav desmontan el mito de las 40.000 viviendas vacacionales operativas que sustraen espacio a los residentes. La realidad refleja una caída efectiva de más de 9.300 unidades en este sector.

Cargar toda la responsabilidad de la crisis sobre los alquileres de corta duración ignora la asfixia regulatoria y el bloqueo en la concesión de licencias municipales que sufre la construcción en las islas.

Desafío para la economía canaria

El movimiento de protesta tiene potencial para consolidarse. La vivienda ya no es solo una preocupación social; es un freno directo para la economía de Canarias. Empresas de diversos sectores alertan de las dificultades para contratar personal porque los trabajadores no encuentran dÓnde vivir. El mercado laboral pierde dinamismo.

Tenerife amanece con un nuevo foco de reivindicación. Mientras se debaten decretos y se ensayan intervenciones de precios que ya han fracasado en otras regiones, los ciudadanos lidian con la escasez. La solución pasa por generar confianza, dinamizar el mercado y permitir que encontrar un hogar en Canarias deje de ser una misión imposible.