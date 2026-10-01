Las Palmas destina 220.000 euros a facilitar alquileres a familias vulnerables

Las Palmas de Gran Canaria destinará 220.000 euros a un programa para facilitar el acceso al alquiler a familias y unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad residencial.

El proyecto se desarrollará mediante un convenio con Provivienda y contempla la creación de una bolsa de alquiler asequible con la que se pretende incorporar al menos diez nuevas viviendas y facilitar el acceso a un alquiler a 30 beneficiarios durante este año.

Las personas atendidas serán derivadas por los Servicios Sociales municipales y recibirán también seguimiento y acompañamiento durante su estancia en las viviendas.

Tres recursos para emergencias residenciales

El programa incluye una segunda línea destinada a personas que atraviesen situaciones de emergencia residencial, para la que se dispondrá de al menos tres recursos con capacidad para atender a un mínimo de 18 beneficiarios.

El acceso se realizará igualmente mediante derivación de los Servicios Sociales municipales y estará acompañado de intervención social para tratar de evitar situaciones de exclusión residencial y sinhogarismo.

La iniciativa también ofrecerá información sobre vivienda, ayudas disponibles y otros recursos tanto a las personas inquilinas como a los propietarios que participen en el programa.

Acompañamiento y economía doméstica

Entre las actuaciones previstas se encuentran talleres grupales sobre vivienda, ahorro energético y economía doméstica.

El seguimiento de cada caso se realizará de forma coordinada con los Servicios Sociales municipales, tanto para las personas que accedan a la bolsa de alquiler asequible como para quienes necesiten alguno de los recursos de emergencia.

El programa prevé así incorporar un mínimo de diez viviendas al alquiler asequible y disponer de tres recursos adicionales para atender situaciones de emergencia residencial entre familias derivadas por los Servicios Sociales de la capital grancanaria.