Más medios en fronteras, Salvamento y acogida ante la ruta atlántica, el plan que el PP lleva al Parlamento

El Grupo Parlamentario Popular llevará al Pleno del Parlamento de Canarias una proposición no de ley (PNL) con seis medidas dirigidas a reforzar la respuesta ante la ruta migratoria atlántica hacia el archipiélago.

La iniciativa plantea aumentar los medios humanos, materiales y tecnológicos destinados al control de las fronteras exteriores, además de incrementar la cooperación con los países de origen para tratar de prevenir las salidas irregulares y combatir las redes dedicadas al tráfico de personas.

Entre las propuestas también figura un refuerzo de los recursos de Salvamento Marítimo.

Acogida, traslados y retornos

El PP propone asimismo aumentar la capacidad de los dispositivos estatales destinados a la acogida y el traslado de migrantes.

La PNL reclama además mejorar y agilizar los mecanismos de retorno y garantizar recursos económicos estatales para afrontar los costes extraordinarios que, según el grupo parlamentario, genera la situación migratoria en Canarias.

La portavoz popular, Luz Reverón, defendió que estas medidas forman parte de una política migratoria que combine control fronterizo, cooperación internacional, lucha contra las mafias, procedimientos legales, capacidad de acogida y atención humanitaria. Reverón es diputada del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara autonómica.

El PP eleva la presión sobre el Gobierno central

Reverón reclamó al Ejecutivo central más medios y cuestionó su respuesta ante la situación migratoria que afronta Canarias.

La portavoz sostuvo que el archipiélago no está recibiendo una respuesta estatal y europea suficiente, una valoración política que forma parte de la argumentación con la que el PP defenderá su iniciativa.

El Parlamento canario ya ha abordado recientemente cuestiones relacionadas con la ruta atlántica, incluida una pregunta registrada en septiembre sobre una alerta del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras acerca del riesgo de reactivación de esta vía migratoria hacia Canarias.

La nueva PNL deberá ahora ser debatida en el Pleno, donde el resto de grupos podrán apoyar, rechazar o plantear modificaciones a las seis medidas propuestas por el PP.