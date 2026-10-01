Nuevas normas DGT: cambios clave para conductores en Canarias desde este jueves

Este jueves, 1 de octubre, entra en vigor la reforma del Reglamento General de Circulación aprobada mediante el Real Decreto 518/2026. La nueva normativa modifica las reglas de circulación para reforzar la protección de los usuarios vulnerables y añade nuevas obligaciones para conductores, motoristas, ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal.

Patinetes, bicicletas y motos tendrán nuevas obligaciones

Los usuarios de vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos, deberán tener al menos 15 años para conducirlos y tendrán que utilizar casco de protección. Además, será obligatorio llevar un chaleco reflectante durante la noche o cuando exista escasa visibilidad.

La obligación de llevar el alumbrado permanentemente encendido, también durante el día, no será exigible desde mañana: la Dirección General de Tráfico establece que esta medida comenzará a aplicarse el 1 de octubre de 2027.

En el caso de las bicicletas, todos los ciclistas deberán utilizar casco en vías interurbanas, al eliminarse las excepciones existentes.

También cambian las condiciones para adelantar a ciclistas. El vehículo deberá reducir su velocidad al menos 20 km/h respecto al límite de la vía, mantener una separación lateral mínima de 1,5 metros y, cuando la calzada tenga más de un carril por sentido, realizar el cambio completo de carril.

En las vías urbanas, los ciclistas circularán preferentemente por el centro del carril y los vehículos a motor deberán mantener una distancia de seguridad mínima de cinco metros respecto a una bicicleta que circule delante por el mismo carril.

Las motocicletas y ciclomotores también incorporan nuevas obligaciones. Los guantes de protección serán obligatorios en vías interurbanas, mientras que el calzado cerrado será obligatorio en cualquier tipo de vía. La exigencia de un casco homologado, y no simplemente certificado, para los usuarios de ciclomotores se aplaza hasta el 1 de octubre de 2027.

Los motoristas podrán además circular por el arcén derecho en determinadas situaciones de congestión, siempre que el tramo esté señalizado y no superen los 30 kilómetros por hora.

Así habrá que actuar en los atascos

Una de las novedades que afecta directamente a los conductores llega en las situaciones de retención en autopistas y autovías.

Cuando los vehículos circulen a paso de peatón o permanezcan detenidos, deberán apartarse para dejar espacio suficiente para un carril de emergencia que permita el paso de los servicios prioritarios.

En una vía de dos carriles, los vehículos deberán apartarse hacia ambos lados para dejar libre el espacio central. En una vía de tres carriles, los vehículos del carril izquierdo se desplazarán hacia la izquierda y los de los otros dos carriles hacia la derecha, dejando libre el espacio entre el carril izquierdo y el central.

La reforma también establece nuevas condiciones para rebasar vehículos inmovilizados por un accidente, una avería, labores de auxilio, mantenimiento o regulación del tráfico. En estos casos habrá que mantener una separación lateral mínima de 1,5 metros y reducir la velocidad en al menos 20 km/h respecto al límite de la vía.

Cuando la circulación se vea dificultada por la nieve en autopistas y autovías, tampoco estará permitido adelantar. Además, deberá quedar libre el carril izquierdo para facilitar el paso de los vehículos de emergencia y de las máquinas quitanieves.

La reforma introduce además cambios en el uso del cinturón de seguridad. Se eliminan determinadas exenciones y pasa a ser obligatorio en todo momento para los conductores de taxis, vehículos de mercancías y vehículos de enseñanza de la conducción, con una excepción específica para determinados pasajeros de ambulancias asistenciales en servicio de urgencia.

También se incorporan nuevas reglas para los peatones y la circulación urbana. En los pasos de peatones regulados por semáforo, como norma general, no podrá coincidir la luz ámbar intermitente para los vehículos con la luz verde no intermitente para los peatones. En las calles con plataforma única, además, los peatones tendrán prioridad.

La reforma entra en vigor este 1 de octubre, aunque algunas medidas concretas cuentan con un periodo transitorio y no serán exigibles hasta 2027.