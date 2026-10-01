Plenilunio cambia varias actividades por la acampada por la vivienda en Santa Cruz

La celebración de Plenilunio Santa Cruz, prevista del 2 al 4 de octubre, obligará a reorganizar parte de su programación para compatibilizar las actividades con la acampada por el derecho a la vivienda instalada en el entorno del Cabildo de Tenerife.

La concejala Carmen Pérez explicó en declaraciones a Canal 4 Tenerife que se ha alcanzado un acuerdo con representantes de la concentración para mantener la protesta y trasladar algunas de las actividades previstas en los espacios afectados.

La protesta continuará junto al Corpóreo

Según lo acordado, la acampada se mantendrá junto al Corpóreo de Santa Cruz, mientras que la Plaza de la Candelaria quedará libre para que pueda desarrollarse el mercadillo programado durante Plenilunio.

Las actividades que inicialmente estaban previstas en el entorno del Corpóreo se trasladarán a la Alameda del Duque de Santa Elena.

Por su parte, las propuestas programadas frente al Cabildo pasarán a desarrollarse en la Plaza del Príncipe, según explicó Pérez.

La concejala señaló que la reorganización busca compatibilizar el derecho a la protesta con la celebración del evento y con la actividad de las empresas que ya habían preparado mercancías para los mercadillos.

Plenilunio comienza este viernes

La decimoctava edición de Plenilunio se celebrará desde este viernes 2 hasta el domingo 4 de octubre con más de un centenar de actividades distribuidas por diferentes puntos de Santa Cruz.

La programación anunciada incluye música, actividades infantiles, propuestas culturales, mercadillos y dos espectáculos con más de 500 drones el viernes por la noche en la avenida marítima.

Entre los espacios incluidos inicialmente en el programa municipal figuran precisamente la Plaza de la Candelaria, la Alameda, la Plaza del Príncipe y el entorno del Cabildo, por lo que el acuerdo afecta a parte de la distribución prevista para este fin de semana.

La acampada por la vivienda continuará así durante Plenilunio, mientras las actividades afectadas se redistribuirán por otros puntos del centro para evitar que ambas convocatorias ocupen los mismos espacios.