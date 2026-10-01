Santa Cruz moviliza 112 millones de euros en vivienda y destina 4,5 millones a ayudas al alquiler e hipoteca

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha desplegado su estrategia pública en materia de vivienda, movilizando un volumen global de inversión que supera los 112,2 millones de euros distribuidos en 4.290 actuaciones. El análisis de la estructura presupuestaria evidencia una clara prioridad operativa por la rehabilitación y la mejora del tejido residencial existente frente a la construcción de nueva planta: mientras 3.947 intervenciones están orientadas a la conservación, mantenimiento y reforma de inmuebles, 343 se destinan a la edificación de nueva vivienda protegida.

Esta distribución refleja el peso que la regeneración urbana tiene en la planificación municipal, optando por intervenir sobre barrios ya consolidados. Según argumenta el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, la política habitacional "no puede limitarse únicamente a construir nuevas casas, sino que tiene que ofrecer una respuesta completa a las distintas realidades de las familias". No obstante, desde la perspectiva del mercado inmobiliario insular, la cifra de nueva construcción pública evidencia los tiempos más prolongados que requiere la promoción desde cero, lo que lleva al Consistorio a sostener la oferta a corto y medio plazo mediante la recuperación de estructuras construidas.

Coinversión institucional y captación de fondos comunitarios

El desarrollo de las nuevas viviendas protegidas está estrechamente ligado a fórmulas de cofinanciación con el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife. Dentro del Programa de Incremento del Parque Público, se encuadra la promoción de 263 VPP en alquiler, 226 en Cuevas Blancas y 37 en María Jiménez, por un importe conjunto de 41,7 millones de euros, donde el Ayuntamiento aporta los costes de suelo y las obras de urbanización. El mapa de nueva oferta se completa con la compra en Valleseco de un inmueble de 20 viviendas por 3,47 millones y la proyección de entre 50 y 60 viviendas en el Distrito Suroeste a través de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), orientada a una población de potencial cobertura de más de 38.000 residentes.

En el capítulo de rehabilitación, el grueso de las partidas se sostiene mediante fondos comunitarios y estatales. Los Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP) de Añaza, Añaza II y Los Gladiolos absorben 27,7 millones de euros procedentes de fondos europeos para 813 viviendas. De forma paralela, las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) inyectan 28,8 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda sobre 1.568 inmuebles en zonas como García Escámez, La Victoria, Miramar, Ofra, Santa María del Mar o La Salud. A esta inyección exterior se suma la partida estrictamente municipal de un millón de euros anuales para la conservación de las 1.566 viviendas de alquiler social que integran el parque de la corporación.

Impacto de las PEAS y la respuesta judicial

Junto a la ejecución de obras, el plan municipal incorpora una dimensión asistencial coordinada entre el Área de Vivienda, dirigida por Ana Belén Mesa, y la Concejalía de Políticas Sociales, al frente de Charín González. Esta última vía actúa como red de respuesta inmediata ante situaciones sobrevenidas de vulnerabilidad e impago.

Las prestaciones económicas de asistencia social (PEAS) han destinado más de 4,5 millones de euros a alquiler e hipoteca en 2025 y lo que va de 2026. En términos exactos, las ayudas concedidas alcanzan los 4.566.507,20 euros canalizados en 2.399 prestaciones. El grueso de este esfuerzo económico se concentró en el ejercicio 2025, con un total de 2.128 ayudas por valor de 3,97 millones de euros, mientras que hasta el 29 de septiembre de 2026 se han contabilizado 271 prestaciones adicionando 586.581,61 euros.

El análisis del impacto de la crisis habitacional en la capital se completa con el trabajo de intermediación en sede judicial. Los Servicios Sociales del Ayuntamiento remitieron a los juzgados 234 informes de vulnerabilidad durante 2025 y otros 220 en los primeros nueve meses de 2026 (454 en total). Estos dictámenes técnicos buscan poner en conocimiento de la autoridad judicial la situación socioeconómica de las familias inmersas en procedimientos de lanzamiento, poniendo de manifiesto que las ayudas directas al alquiler operan como un dique asistencial clave mientras se completa la tramitación y entrega de las nuevas promociones públicas.