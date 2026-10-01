Santa Cruz se prepara para el plenilunio: dónde verlo, zonas de aparcamiento y diferentes actividades

Plenilunio Santa Cruz transformará la capital tinerfeña en un punto de encuentro cultural intergeneracional con actividades familiares, zonas de juego, talleres creativos, música en vivo y pasacalles durante este fin de semana. Diferentes talleres, ludotecas, juegos, hinchables, pasacalles itinerantes y conciertos acústicos gratuitos tendrán lugar durante el primer fin de semana de octubre.

Celebración del Plenilunio en Santa Cruz de Tenerife (Imagen: archivo)

Zonas de aparcamiento durante su celebración

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Movilidad y Accesibilidad Universal, y en coordinación con la Policía Local, reorganizará el tráfico a partir del próximo jueves 1 hasta el domingo 4, con motivo de la celebración de la decimoctava edición de Plenilunio Santa Cruz, al mismo tiempo que se reforzará el transporte público urbano para facilitar el acceso de la ciudadanía al centro de la capital, ha informado el ayuntamiento.

A partir del viernes 2 se producirán cortes temporales y desvíos provisionales en el entorno de la plaza de España. En este sentido, a partir de las 20.00 y hasta las 22.15 horas, coincidiendo con el espectáculo de drones Night Show, se cerrará la avenida Marítima en el tramo comprendido entre el Callejón Bouza y la plaza del Cabildo (lateral Paseo Francisco Grandi Giraud), así como el tramo de la avenida Francisco La Roche.

Esto obligará a desviar la circulación de vehículos procedente de la avenida Francisco La Roche hacia el túnel de la Vía Litoral, dejando libre la entrada al parking de Plaza de España. Asimismo, se prohibirá el giro a la derecha desde calle La Marina hacia la avenida Marítima, en dirección sur, a la altura de la Alameda del Duque de Santa Elena, a excepción de acceso al parking de Plaza de España.

Tampoco se permitirá el giro a la derecha desde avenida Bravo Murillo hacia la avenida Marítima, desviando el tráfico hacia calle La Marina o General Gutiérrez, mientras que los vehículos que circulen por la calle Villalba Hervás se desviarán hacia La Marina.

Por otro lado, el acceso al parking de Plaza de España se realizará exclusivamente por el acceso norte.

Estos mismos cortes y desvíos se repetirán el sábado día 3, coincidiendo con el concierto previsto en la explanada del muelle, aunque en esta ocasión se iniciarán a partir de las 19:30 horas y se prolongarán hasta las 23:59 horas. Asimismo, se cerrará la salida del parking de Plaza de España en dirección San Andrés, manteniendo únicamente la salida dirección sur.

Restricciones de estacionamiento

La reordenación del tráfico irá unido a restricciones de estacionamiento en diferentes vías de la ciudad. A partir de las 08:00 horas del jueves día 1 y hasta las 23:59 del domingo 4 se prohibirá el estacionamiento en la calle La Marina, a la altura de la Alameda del Duque Santa Elena; en Valentín Sanz, en el lateral de la plaza del Príncipe, así como en Villalba Hervás.

El viernes 2 se prohibirá aparcar en la avenida Francisco La Roche, frente al número 5 desde las 08:00 hasta las 07:00 del domingo 4.

A partir de las 08:00 horas del viernes 2 hasta las 23:00 del domingo 4 se establecerán limitaciones para estacionar en la calle Puerto Escondido, entre las calles San Clemente y Suárez Guerra, y prolongándose hasta las 23:59 del día 4 en La Marina, entre las plazas de España y Candelaria; en la avenida Marítima, frente a la Alameda del Duque de Santa Elena; en Imeldo Serís, a la altura de la plaza Víctimas del Terrorismo, y en la calle José María de Villa, en la entrada principal del Cementerio San Rafael y San Roque.

Por otro lado, desde las 15:00 horas del viernes día 2 hasta las 23:59 horas del domingo día 4 se suprimirán estacionamientos en la calle Numancia y en la calle Doctor José Naveiras, mientras que, a partir de las 23:00 horas del viernes y hasta las 23:00 horas del domingo, se aplicarán las restricciones en la calle Puerto Escondido, entre las calles San Clemente y Suárez Guerra.

Finalmente, el sábado día 3 se prohibirá el estacionamiento en la calle Comandante Sánchez Pinto, entre las 07:00 y las 16:00 horas.

Además, El Ayuntamiento de Santa Cruz reforzará las líneas de transporte urbano 905, 908, 974, 122 y 232 el 2 y 3 de octubre para facilitar el acceso de la ciudadanía a los eventos programados. En este caso, se añadirán salidas extras en la línea 905 (Muelle Norte-Ofra) a las 20:25 y 22:10 horas. La 908 (Intercambiador-Ofra-Juan XXIII-Intercambiador) tendrá más viajes a las 22:40, 23:45 y 01:00 horas, mientras que la 974 (Intercambiador-Taco-Añaza-Santa María del Mar) operará también a las 22:40, 00:00 y 01:15 horas.

Diferentes actividades para toda la familia

Entre la amplia programación infantil de Plenilunio también se encuentran las actividades que tendrán lugar el sábado en el Museo de la Naturaleza y la Arqueología (MUNA) y entre las que se encuentran un taller de piñatas mexicanas, impartido por Patricia Prisciliano, a las 11.30 horas, y cuatro pases a la exposición ‘Concomitancias. Legados, presencia y futuros indígenas en México y Canarias’, a las 10.30, a las 11.30, a las 17.00 y a las 18.00 horas. Este espacio ofrecerá el domingo la visita familiar a la exposición, a las 10.30 horas y a las 11.30 horas. Las personas interesadas en participar en estas actividades pueden inscribirse a través de la web de Museos de Tenerife.

Además, la explanada peatonal de la avenida marítima, anexa al parque infantil La Gesta, ofrecerá una opción para los amantes de los deportes urbanos, con un rocódromo y una tirolina, espacio patrocinado por Fred. Olsen Express, y una rampa de skate y BMX, que podrá visitarse tanto el sábado como el domingo, de 11.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

Otra de las novedades de la programación para el público familiar e infantil será la actividad El Suelo es Lava, que se instalará en la plaza del Cabildo, y será un espacio que acogerá una zona de juego interactivo y dinámico, que estará disponible el sábado y el domingo, de 11.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, ambos días, donde pequeños y jóvenes podrán participar en diferentes retos grupales y de habilidad física.

Por último, otro recinto que albergará actividades infantiles y juveniles durante Plenilunio es el Museo Histórico Militar de Canarias, Fuerte de Almeyda, donde se celebrarán numerosas acciones como talleres, recreaciones y exposiciones y que se desarrollarán entre las 11.00 y las 22.00 horas del sábado.

Así lo ha comunicado el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, quien ha explicado que "cuando pensamos en Plenilunio también pensamos en las familias y, especialmente, en los más pequeños, de ahí que la programación está diseñada para todos los públicos y contemos con espacios específicos para los más pequeños y para los jóvenes".

En este sentido, Bermúdez señaló que "la programación de esta edición cuenta con numerosas actividades para las familias y entre las que sobresalen talleres, ludotecas, juegos, hinchables, pasacalles itinerantes y conciertos acústicos gratuitos, entre otros" y añadió que "todas y todos tenemos cabida en Plenilunio y durante tres días tendremos más de un centenar de actividades en una veintena de enclaves de la capital tinerfeña".

Música en directo en las zonas de restauración y pasacalles

La programación de Plenilunio también se extenderá a las zonas de restauración de la capital con Acousticland, una propuesta musical en formato acústico el sábado de 14.00 a 16.00 horas y de 20.30 a 22.30 horas. Así, entre los participantes de Acousticland se encuentran 101 Brass Band, que actuará a las 14:00 horas en la calle de La Rosa y a las 15:00 horas en la plaza de San Francisco; Ana Obando, a las 21:30 horas en la plaza de San Francisco; Dorina Violinista, a las 14:00 horas en La Noria y a las 15:00 horas en la calle de La Rosa; y Víctor y La Nube, a las 20:30 horas en La Rosa y a las 21:30 horas en La Noria. Igualmente, Víctor Cáceres Sax actuará a las 14:00 horas en la plaza de San Francisco, a las 15:00 horas en la avenida de Anaga, a las 20:30 horas en la calle de La Noria y a las 21:30 horas en la calle de La Rosa, mientras que Naudo Rodrigues estará en la avenida de Anaga a las 14:00 horas; Celso Sax actuará a las 15:00 horas en la calle La Noria, a las 20:30 horas en la plaza de San Francisco y a las 21:30 horas en la avenida de Anaga; y Diamond Show ofrecerá una actuación a las 20:30 horas en la avenida de Anaga.

Asimismo, diferentes propuestas itinerantes recorrerán las principales calles de Santa Cruz durante el sábado y el domingo. El pasacalles Safari, que tendrá lugar el sábado, de 12:00 a 14:00 horas, recorrerá la calle Castillo desde la calle San Lucas, la calle Valentín Sanz, con parada en la plaza del Príncipe, la calle Bethencourt Alfonso, la plaza de Candelaria y la plaza de España, mientras que el pasacalles luminoso ‘Los 4 Elementos’, recorrerá las calles Castillo, Pérez Galdós, Valentín Sanz, Bethencourt Alfonso, Castillo por Murphy, la plaza de Candelaria y la plaza de España, de 20:00 a 22:00 horas .

Las personas interesadas en ampliar información de la programación de Plenilunio pueden acceder a la página web Plenilunio Santa Cruz, donde también se encuentran las ofertas disponibles de los establecimientos hoteleros y extrahoteleros, así como las ofertas y descuentos de parkings.